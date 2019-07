Expo Rondon comemora os 59 anos de Marechal

A Expo Rondon é a festa que comemora o aniversário de emancipação politico-administrativa do município de Marechal Cândido Rondon-PR.

Em 2019 a cidade comemora o aniversário de 59 anos, e a festa será realizada entre os dias 25 e 28 de julho no Parque de Exposições Álvaro Dias, com shows nacionais, atrações locais e regionais, exposição da indústria, comércio e agro, além da 40ª edição da Festa Nacional do Boi no Rolete.

Confira abaixo a programação completa:

Quinta-feira (25)

9h – Abertura oficial da EXPO RONDON 2019: 59º aniversário – Centro de Eventos com a recepção do Circo Ático

Abertura da 39ª EXPOMAR: Exposição da Indústria, Comércio, Agronegócio e Serviços

9h30 – Culto ecumênico em ação de graças em prol do 59º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Marechal Cândido Rondon – Casa Cultural

10h – Abertura da 33ª EXPOPECUÁRIA

33ª Exposição de Bovinos da Raça Holandesa e 19ª Mostra de Bovinos da Raça Jersey

Feira de suínos

Exposição de pequenos animais e feira de aves ornamentais

Exposição de produtos e serviços agropecuários

Exposição de orquídeas

10h30 – Show gospel com PG – Casa Cultural

11h30 – Restaurante CTG (Churrasco) – Pavilhão CTG

Restaurante Rotary (Eisbein e Kässler) – Pavilhão Alemão

15h – Orquestra de violões – M.C.R – Casa Cultural

15h30 – Coral infantil – M.C.R – Casa Cultural

16h – Abertura do Café Colonial

Prova dos 3 tambores KIDS e jovem – Arena de Rodeio

Espetáculo GIBS – Circo Ático – Toledo – Casa Cultural

17h – Espetáculo Disney – Ballet – M.C.R – Casa Cultural

19h – Restaurante CTG (pratos típicos gaúchos) – Pavilhão CTG

Restaurante Rotary (Eisbein e Kässler) – Pavilhão Alemão

19h30 – Orquestra de acordeom – M.C.R – Casa Cultural

20h – Show musical Duo Dalia – apoio SESI – Casa Cultural

22h – Show com Luan Santana – Estádio Municipal (abertura da portaria às 20h)

Fechamento da Casa Cultural

23h – Fechamento da EXPOMAR, EXPOPECUÁRIA e Restaurantes

Sexta-feira (26)

8h – Abertura da EXPOPECUÁRIA

Exposição de produtos e serviços agropecuários

Exposição de pequenos animais e feira de aves ornamentais

Exposição de bovinos

Amostra de suínos

14h – Abertura da EXPOMAR e Exposição de orquídeas

14h às 17h – Tarde Alemã com clubes dos idosos e 3º Concurso de Valsa – Casa Cultural

19h – Restaurante Rotary (Eisbein e Kässler) – Pavilhão Alemão (jantar em prol da APAE)

Restaurante CTG (pratos típicos gaúchos) – Pavilhão CTG

Café Colonial

Abertura da Prova cronometrada dos 3 tambores (1ª passada) – Arena de rodeio

Abertura da Casa Cultural e bar temático

19h30 – Espetáculo Herança Farrapa – CTG Tertúlia do Paraná – Casa Cultural

20h – Abertura do rodeio e show pirotécnico (acesso livre)

20h15 – Show musical Banda Retrovisores – Cascavel – apoio SESC – Casa Cultural

22h – Orquestra Municipal de Sopros – M.C.R – Casa Cultural

23h – Show musical Banda Criminal Love – Cascavel – apoio SESC – Casa Cultural

Fechamento da EXPOMAR, EXPOPECUÁRIA e restaurantes

23h30 – Show com Matheus e Kauan – Estádio Municipal (abertura da PORTARIA às 22h)

00h30 – Show com Banda Star Beatles Buenos Aires, Argentina – Casa Cultural

1h30 às 3h30 – Apresentações de Artistas Locais – Casa Cultural

Sábado (27)

8h – Abertura da EXPOPECUÁRIA

Exposição de produtos e serviços agropecuários

Exposição de pequenos animais e feira de aves ornamentais

Exposição de bovinos

Amostra de suínos

9h – Julgamento de pista e classificação dos animais da 33ª Exposição

Regional de Bovinos da Raça Holandesa

10h – Abertura da EXPOMAR e da Exposição de orquídeas

Abertura da Prova cronometrada dos 3 tambores (2ª passada) – Arena de rodeio

11h – Restaurante Alemão (Eisbein Kässler), e Restaurante CTG (pratos típicos gaúchos)

14h – Show com Alejandro Correa – M.C.R – Casa Cultural

14h30 – Apresentações do projeto Escola de Artes – M.C.R – Casa Cultural

16h – Abertura Café Colonial

19h – Restaurante CTG (pratos típicos gaúchos) – Pavilhão CTG

Restaurante Rotary (Eisbein e Kässler) – Pavilhão Alemão

Prova cronometrada dos 3 tambores (3ª passada) – Arena de Rodeio

20h – Rodeio (acesso livre)

20h30 – Show musical Banda Garotos – Quatro Pontes – Casa Cultural

22h – Show musical Red Mess – Londrina – apoio SESC – Casa Cultural

23h – Show musical Elaine Full Rocker – M.C.R – Casa Cultural

Fechamento da EXPOMAR, EXPOPECUÁRIA e Restaurantes

23h45 – Show com Zezé di Camargo & Luciano – Estádio Municipal (abertura da portaria às 22h)

1h45 – Show com Storehouse Rocky Jam – M.C.R – Estádio Municipal

2h às 4h – Apresentações de artistas locais – Casa Cultural

Domingo (28)

8h – Abertura da EXPOPECUÁRIA

Exposição de produtos e serviços agropecuários

Exposição de bovinos

Exposição de pequenos animais e feira de aves ornamentais

Amostra de suínos

10h – Abertura da EXPOMAR

Exposição de orquídeas

11h – Concurso da 40ª Festa Nacional do Boi no Rolete

Restaurante Alemão (Boi no Rolete)

Restaurante CTG (Boi no Rolete)

14h – Encerramento da 33ª Exposição Regional de Bovinos da Raça Holandesa

14h às 17h – Expo KIDS – Casa Cultural

15h30 – Abertura do Café Colonial

18h30 – Final da prova cronometrada dos três tambores

19h – Fechamento da EXPOMAR e estandes (BOX) Boi no Rolete

20h – Final do rodeio

21h – Encerramento Café Colonial

22h – Encerramento de todas as atividades da EXPO RONDON 2019