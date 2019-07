Expansão de investimentos deve ter foco no desenvolvimento social

Curitiba – O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nessa quinta-feira (4) a diretoria do Sistema Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná) e destacou o desempenho do setor. São investimentos de R$ 2,14 bilhões planejados para 2019 e a marca de 100 mil empregos diretos com carteira assinada. A reunião no Palácio Iguaçu marcou o 97º Dia Internacional do Cooperativismo.

O encontro contou com apresentações sobre o planejamento do Estado na área de infraestrutura para os próximos anos e de linhas de crédito do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

O governador pediu que os investimentos planejados para 2019 e para os próximos ciclos tenham como atenção os municípios com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e que estejam casados com programas que serão lançados nos próximos meses, como o Paraná Mais Empregos – incentivo fiscal e tributário na energia para empresas que optarem por plantas em cidades pequenas -, linhas do BRDE com juros menores e da Fomento Paraná para micros e pequenas cooperativas rurais.

De acordo com o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, a reunião no Palácio Iguaçu reforça a importância do diálogo constante com o governo, além da possibilidade do cooperativismo apresentar suas demandas e receber pedidos estratégicos da administração estadual.

“Ultrapassamos a marca de 100 mil empregos com carteira assinada, então temos um compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Estado. O cooperativismo representa uma economia de R$ 85 bilhões ao ano. Essa interação é em benefício do Paraná como um todo”, destacou Ricken.

Nos últimos cinco anos, o setor investiu R$ 11,2 bilhões apenas no Paraná, a maior parte dos recursos destinada à melhoria da atividade produtiva, industrialização, logística de armazenagem e estruturas de serviços e modernização tecnológica. Neste ano, a previsão dos investimentos das cooperativas paranaenses é de R$ 2,14 bilhões nas indústrias de carnes e lácteos (pecuária), processamento de grãos (agrícola), armazenagem e serviços estratégicos. As cooperativas concentram cerca de 65% da produção de grãos e 45% da produção de carnes e lácteos do Estado.