Ex-PM preso por roubo responde a 9 processos

Reportagem: Cláudia Neis

O ex-policial militar Anderson Aparecido Benítes Garutti, preso ontem (30) suspeito de envolvimento em roubos a compristas em Cascavel, responde a nove processos na Justiça, inclusive organização criminosa. Ele chegou a ser preso em fevereiro de 2017 após suspeita de participação em um roubo a uma agência bancária em Catanduvas e ficou na carceragem da Polícia Civil até março, quando foi encaminhado ao 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar). Logo depois foi expulso da corporação e desde então responde aos processos em liberdade. Ele não foi condenado em nenhum dos casos.

Anderson foi preso preventivamente na manhã de ontem, em casa, no Bairro Universitário, em Cascavel. No local foram encontradas capas de coletes da Polícia Militar que seriam usados nos roubos, uma vez que os bandidos se apresentavam como PMs. O ex-policial foi reconhecido pelas vítimas de dois casos, um registrado em maio na BR-369 e outro em junho na BR-277.

Busca e apreensão

Além do mandado de prisão, foram expedidos seis mandados de busca e apreensão cumpridos nos bairros: Cascavel Velho, Universitário, Presidente e Esmeralda. Foram apreendidos celulares e drogas. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de munição. Ele possui diversas passagens pela polícia e permanece detido, mas o nome dele não foi divulgado.

Investigação

O delegado do GDE (Grupo de Diligências Especiais) Thiago Teixeira afirma que as investigações sobre os roubos começaram há cerca de dois meses. Os marginais investigados agiam com violência durante as abordagens e até chegaram a atirar contra as vítimas. Segundo o delegado, o que dificulta a investigação é a falta de Boletim de Ocorrência dos roubos. “Temos poucos registros do crime por conta da mercadoria transportada [contrabando] e porque as vítimas eram de outros estados e não registravam as ocorrências aqui”, explica.

Thiago revela que informantes de Foz do Iguaçu auxiliavam nos roubos com informações sobre veículos e mercadorias transportadas.

As investigações seguem para a identificação e a localização de outros eventuais envolvidos.

Quaisquer informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 e 197.