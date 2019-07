Polícia Civil prende ex-policial e envolvidos em roubo à compristas

A Polícia Civil prendeu em Cascavel na manhã dessa terça-feira (30), um ex-policial e três suspeitos no envolvimento de roubo a compristas na região oeste. Equipes do GDE (Grupo de Diligências Especiais) realizaram diligências investigativas para esclarecimento de casos de roubos à compristas na região oeste. Foi realizada busca e apreensão na residência de pessoas apontadas como envolvidas e a prisão preventiva de um deles identificado como um dos autores.

Deferidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cascavel, foram expedidos seis mandados de busca e um de prisão preventiva, devidamente cumpridos na por equipes do GDE, 15ªSDP, DH, 20ª SDP e PM. As ações foram desenvolvidas em residências dos investigados nos bairro Cascavel Velho, Universitário, Jd Presidente e Jd Esmeralda e resultaram na apreensão de munição, celulares e capas de coletes balísticos da Polícia Militar, utilizados na prática criminosa.

As capas de coletes foram encontradas na residência localizada no bairro Universitário, onde mora A.A.B.G., 30 anos, ex-PM, um dos principais artífices dos crimes de roubo à compristas, reconhecido pelas vítimas, em particular dos casos ocorridos em 30 de maio deste ano na Rodovia BR-369, e no dia 03 de junho de 2019, na Rodovia BR-277, preso em razão do mandado de prisão.

As munições foram encontradas na residência localizada bairro Cascavel Velho, onde mora W.F.B., 25 anos, que foi autuado por posse ilegal de munição.

Dois outros indivíduos foram conduzidos por posse de droga, pequenas quantidades de maconha, sendo lavrado termo circunstanciado em desfavor dos mesmos. A.A.B.G, possui passagens por furto qualificado, posse ilegal de arma de fogo, associação criminosa, além de transgressões militares, em fatos que levaram à sua expulsão da PM anteriormente.

W.F.B. possui diversas passagens pela polícia que estão sendo apuradas. Ambos foram recolhidos na Cadeia Pública de Cascavel, onde permanecem à disposição da Justiça. Diligências seguem em curso para apuração dos fatos, identificação e localização de outros eventuais envolvidos.