Ex-diretor teria tentado assediar funcionárias

O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Cascavel confirmou ontem (3) que investiga denúncias contra um ex-servidor municipal, que seria o ex-diretor da Secretaria de Esportes Cleber Fonseca, exonerado na última sexta-feira (31).

Informações extraoficiais são de que Cleber estaria sendo acusado de assediar funcionárias e estagiárias da secretaria e que uma delas teria procurado o Nucria, que atua na proteção de menores de idade.

Em nota, a prefeitura informou que a exoneração ela foi determinada pelo prefeito Leonaldo Paranhos e que cabem aos órgãos competentes apurarem as supostas denúncias. Informou ainda que não há registro formal sobre qualquer denúncia.

Segundo o Nucria, as investigações seguem em segredo de Justiça.

A reportagem do HojeNews tentou contato com Cleber, mas não houve sucesso.

Sindicância investiga uso de carro oficial

Outra situação envolvendo um servidor público da Prefeitura de Cascavel se trata da prisão de um educador social que atua na Casa POP que foi preso no último sábado (1º) após bater o carro do Município. Ele estava embriagado.

Uma sindicância para apurar a situação foi aberta e pode virar um processo administrativo. “O servidor está afastado das funções e agora precisamos apurar por que ele estava com o carro oficial, se ele não estava na escala do plantão no dia da ocorrência. É provável que seja aberto um processo administrativo, com espaço para o servidor se defender também”, informou o secretário Hudson Moreschi Junior.