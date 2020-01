Evento com 12 horas de vôlei de praia movimentará Toledo

Cascavel – Modalidade dentre as que mais ganharam praticantes na região oeste do Paraná nos últimos anos, o vôlei de praia terá receberá uma atenção especial da Avotol (Associação de Voleibol de Toledo) no próximo mês, em Toledo, o evento “12 Horas de Vôlei de Praia”.

A programação será desenvolvida nos dias 8 e 9 de fevereiro, com 12 horas ininterruptas da prática de vôlei de praia, das 18h do sábado às 6h do domingo.

Segundo o idealizador do evento, o professor Vandir Dal Pozzo, a competição é amadora e visa envolver a comunidade em geral, sem a preocupação de quem vença ou perca, ou seja, ainda que possa haver competitividade, o objetivo é promover uma grande confraternização em torno da modalidade.

“Já tive a oportunidade de participar de um evento com esse na Itália e foi sem dúvida uma das melhores experiências que essa modalidade me proporcionou na vida. Vamos fazer em Toledo esse experimento na primeira edição, mas não tenho dúvidas que será bem aceito e vai se tornar um evento tradicional nos próximos anos”, diz o professor que também é um colecionador de títulos do vôlei de praia.

O regulamento para as “12 Horas de Vôlei de Praia” está sendo desenvolvido e a ideia é limitar a participação a 30 equipes, mas “já deixamos aberto o convite para quem quiser participar e para comunidade em geral prestigiar e incentivar as equipes”, finaliza Dal Pozzo.