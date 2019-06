Estoque de leite materno do Norospar em nível crítico

UMUARAMA – Apesar de salvar vida de bebês prematuros diariamente nas UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) de todo o país, o leite materno nem sempre tem estoque de doações suficiente para a demanda.

Nos meses de inverno e de férias escolares, a oferta costuma ser ainda menor e os bancos de leite chegam ao limite. De acordo com Daiane Ribeiro, fonoaudióloga do Norospar, os Bancos de Leite Humano (BLH) e os Postos de Coleta de Leite Humano (PCLH) do país, sofreram uma queda de 70% neste período.

Em abril, o posto de coleta de leite do Norospar era formado por 30 doadoras cadastradas que ofereciam 55 litros ao mês. Em maio o número caiu para 23 doadoras, e a litragem também diminuiu, caindo para 33 litros ao mês. “Em junho, o número caiu pela metade, temos somente 10 doadoras que doam leite materno para a Instituição e o estoque está praticamente zero. O leite que temos pasteurizado na Instituição não vai dar até esta quarta-feira (19), infelizmente”, afirma Daiane Ribeiro

Lotado

Com 10 leitos de UTI neonatal, o Norospar futuramente vai inaugurar 5 leitos na Unidade de Cuidados Semi Intensiva. Atualmente 10 bebês prematuros e outros bebês que precisam de cuidados de UTI são beneficiados com o leite doado. “Salientamos que 300 ml de leite já é suficiente para amamentar até 10 bebes dentro da UTI. Ao todo, por dia, utilizamos 1 litro de leite”.

As mães que estão amamentando e desejam fazer doações, podem ir até o Posto de Coleta do Hospital Norospar. A unidade fica localizada na Avenida Ipiranga, 3883, dentro do hospital. O telefone é o (44) 3621-1299. Para as mães que não podem se deslocar ao hospital, o Norospar conta com uma parceria com o Corpo de Bombeiros de Umuarama, que se desloca até o endereço da doadora para fazer a coleta.

Armazenamento

Além da doação e leite a equipe do Norospar, precisa de potes de vidros para armazenamento do leite materno doado. Os recipientes adequados são aqueles com bordas largas e tampas plásticas, como os potes de vidro de cafés solúveis ou de conserva de palmito, por exemplo. O ideal é que não tenham pintura no vidro. As doações podem ser feitas na sede da Norospar.