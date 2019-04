Estão abertas as inscrições para o 12º Festival Gospel de Toledo

Começam na segunda-feira (22) as inscrições para o 12° Festival Gospel de Toledo. Elas seguem até 8 de maio e podem ser realizadas na Casa da Cultura no horário de atendimento. Os interessados devem se inscrever nas categorias Infanto juvenil até 15 anos ou adulto a partir de 16 anos.

O Festival está previsto para acontecer em maio, com abertura na quinta-feira (23), às 19h30. Organizado pela Secretaria da Cultura, o evento acontece há mais de dez anos no Teatro Municipal, uma tradição na cidade. O intuito das apresentações é valorizar e promover desenvolvimento cultural no município, a partir da integração dos valores musicais cristãos.

As apresentações podem ser individuais, duplas, trios ou quartetos. Será permitida apenas uma apresentação por candidato. As premiações para os cinco primeiros colocados nas classes infanto juvenil e adulto no 12° Festival da Música Gospel de Toledo serão com troféus e premiação em dinheiro, sendo o 1° lugar R$ 1,200.00; 2° lugar R$ 800.00; 3° lugar R$ 600.00; 4°lugar 300.00 e 5° lugar R$ 100.00.

Inscrições

Para realizar a inscrição o candidato deverá ir a Casa da Cultura, apresentar a cópia dos documentos de RG, CPF, comprovante de endereço, cartão conta corrente ou poupança, a impressão de dez cópias da letra e a gravação da música original mais interpretação do calouro que será apresentada no pendrive. Os candidatos menores de idade precisam da autorização dos pais ou responsáveis para participar.

O resultado da pré seleção será divulgado no dia 14 de maio na Casa da Cultura ou pelo site www.toledo.pr.gov.br/12festivaldamusicagospel