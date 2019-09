Estacionamento solar

A Unioeste inaugurou ontem o primeiro Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica tipo “Estacionamento”, fruto da parceria com a empresa Biowatts, de Cascavel.

O laboratório tem a capacidade de gerar 2.900kWh, o que corresponde a uma economia de R$ 2.320/mês na conta de energia da universidade.

O evento faz parte das atividades em comemoração aos 40 anos do Curso de Engenharia Agrícola da Unioeste, com participação dos Programas de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura.

A programação incluiu uma palestra sobre Energias Renováveis, ministrada pelo Vitor Hugo Teixeira, representante da Biowatts, e em seguida, a inauguração do Laboratório no Estacionamento do campus de Cascavel.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Reginaldo Ferreira dos Santos, explica que tudo se deu a partir da parceria com a Universidade do Chile. Assim, realizaram um simpósio de Energia Solar Fotovoltaica, que além de unir empresa e universidade, pode trazer outra visão acerca das fontes renováveis e geração de energia. “Passamos a ter o maior parque de energias renováveis do mundo. Além das hidrelétricas, o país é promissor nas áreas de álcool, biodiesel, biogás, eólicas, biomassa e a agora temos o mais recente e pujante parque solar”.