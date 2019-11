Estabelecimentos associados da Amic abrirão no dia 14 de novembro em Cascavel

Associados da AMIC (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste do Paraná) estão autorizados a abrir os estabelecimentos comerciais no dia 14 de novembro, feriado em que é comemorado o aniversário de Cascavel. A entidade conseguiu na Justiça a liminar

O documento foi impetrado com a alegação de que a legislação municipal proíbe a abertura dos estabelecimentos, podendo causar prejuízos financeiros aos comerciantes. A decisão foi analisada pelo juiz Eduardo Villa Coimbra Campos.

Veja um trecho da decisão:

“Ante todo o exposto, em uma análise perfunctória, típica da presente fase processual, DEFIRO a liminar almejada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de impor qualquer penalidade em razão do funcionamento dos estabelecimentos substituídos pela impetrante no dia 14 de novembro de 2019, assim como no mesmo dia nos anos subsequentes, com fulcro no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, ressalvando-se que a ordem ora deferida, abrange, unicamente, os substituídos que se enquadram no “comércio em geral””, decidiu o juiz Eduardo Villa Coimbra Campos.

Com informações da CGN.