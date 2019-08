Espaço ApaeXonado: Aventura e adrenalina no passeio ecológico

Não faltou emoção e adrenalina no Passeio Ecológico da Apae, realizado no fim de semana por intermédio do Clube dos Jipeiros de Cascavel e do Clube do Rally. A ação integrou a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência.

Antes de pegarem a trilha, os alunos receberam como presente uma camiseta alusiva ao evento.

A bordo de modelos clássicos e contemporâneos de jipes, os alunos partiram em direção a uma área de reflorestamento e posteriormente fizeram uma parada em uma mineradora, onde ficaram encantados com os paredões de rochas. Depois do percurso, alunos e professores foram recepcionados com cachorro-quente, pipoca, sorvete e refrigerante.

O presidente dos Jipeiros de Cascavel, Irineu Pedroso, usou as redes sociais da Apae para agradecer os momentos agradáveis compartilhados durante o passeio, reafirmando o compromisso de estar presente nas próximas edições.

Fábio Bueno da Silva, participante do passeio, classificou como uma experiência maravilhosa ver a alegria estampada no rosto dos alunos: “Só tenho que agradecer a Deus a oportunidade concedida de estar ao lado dessas pessoas fantásticas ao lado de minha família”.