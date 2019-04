Espaço Apaexonado – 48 anos – Parabéns Apae!

O próximo passo do arrojado projeto de modernização da Apae de Cascavel será a construção do Centro de Saúde - Reprodução

O próximo passo do arrojado projeto de modernização da Apae de Cascavel será a construção do Centro de Saúde - Reprodução

A família apaeana está em festa hoje. Há exatos 48 anos, um grupo de mulheres decidiu arregaçar as mangas e criar, com apoio da sociedade, uma escola especializada no tratamento de pessoas com deficiência. Desde então, foram dias de muita batalha, mas também de evolução, até atingir o conceito atual de modelo em atendimento.

Para comemorar essa data especial, a Apae de Cascavel reúne na manhã desta quarta-feira, a partir das 8h, em seu ginásio de esportes, autoridades políticas, empresariais e eclesiásticas, para o culto ecumênico em prol da instituição, a ser celebrada pelo pastor Guinter, da Igreja Evangélica Luterana, e pelo ministro e coordenador da Pastoral Familiar a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Gilberto de Souza.

Referência

A Apae de Cascavel é reconhecida em todo o Brasil como referência no atendimento à pessoa com deficiência, seja intelectual ou múltipla. São perto de 500 alunos atendidos diariamente, nas áreas da saúde, educação e assistência social. Os números são superlativos. Em um ano, são feitos em média 85 mil atendimentos na saúde e servidas nada menos que 90 mil refeições aos alunos e colaboradores internos da Apae de Cascavel.

Para brindar os 48 anos, logo depois do culto ecumênico, o presidente da Apae, Evilasio Schmitz ao lado do demais presentes, acompanhará mais um momento importante para a construção de uma Apae ainda melhor. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, assinará o decreto permutando áreas entre as parques, o que possibilitará o início da segunda etapa do arrojado projeto de modernização da Apae de Cascavel, agora, com os esforços concentrados na captação de recursos para a construção de um novo centro de saúde. Os vereadores, também importantes neste processo por conta da aprovação unânime do projeto em plenário da Câmara, também estarão presentes.

E no dia 26 de abril, o ponto alto da programação de aniversário, a atração será a Noite Árabe, com culinária e decoração típica. O evento terá início às 20h, no Salão Social do Tuiuti Esporte Clube.

O próximo passo do arrojado projeto de modernização da Apae de Cascavel será a construção do Centro de Saúde