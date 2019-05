Escritores preparem-se para o 7° Concurso Edy Braun

Em sua 7° edição, o Concurso Edy Braun em Toledo fomenta a cultura regional, incentivando a criatividade da escrita. Entre os dias 27 de junho a 27 de agosto, as crônicas e poesias poderão ser inscritas no concurso, divididas em três categorias, Geral crônica ou poesia a partir de 17 anos, Juvenil poesia dos 11 aos 16 anos, e Infantil com poesias até 10 anos.

As pessoas da categoria geral deverão se inscrever para poesia ou crônica. Dentre as regras do regulamento está a autoria e o texto, este não deve ter sido premiado ou publicado em nenhum meio de comunicação. O Concurso Literário é destinado para residentes do município e da região Oeste do Paraná.

O tema para as poesias e crônicas é livre e a inscrição é gratuita, o concurso abrange todas as idades e vem sendo realizado a sete anos na cidade, com o intuito de incentivar a escrita livre com diferentes temas a partir do conhecimento linguístico de cada escritor.

A produção da poesia para participar do Concurso Edy Braun não tem um limite de páginas, já a crônica tem um limite de duas laudas, tanto a poesia como a crônica devem conter título.

A divulgação do resultado será no dia 20 de setembro nos órgãos de imprensa de Toledo e região. A premiação acontecerá no dia 09 de outubro. Os critérios de avaliação serão de autenticidade e originalidade do texto.

“Essa é uma iniciativa importante do governo municipal, no sentido de fomentar a cultura e dar espaço para novos escritores, neste momento que o trabalho com a cultura e o ensino seguem desprivilegiados”, enfatiza Ney Arboleya da Secretaria de Educação.

PREMIAÇÃO

A premiação em dinheiro para os três primeiros colocados será: Categoria Geral 1º lugar 500,00, 2º 350,00 e 3º 200,00; Categoria Juvenil 1º lugar 350,00, 2º 250,00 e 3º 150,00; Categoria Infantil 1º lugar 350,00, 2º 250,00 e 3º 150,00.

ATENÇÃO

Serão consideradas as inscrições com as obras entregues somente na Biblioteca Pública Municipal, Extensão Vila Pioneiro anexa ao Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer, ou enviadas pelos Correios para a Biblioteca Pública Municipal Vila Pioneiro. Para mais informações acesse o site www.toledo.pr.gov.br