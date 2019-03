Escola Segura: Antes de sair do papel, programa é suspenso

Curitiba – O primeiro programa do governo anunciado neste início de gestão fracassou antes mesmo de conseguir sair do papel. Lançado dia 15 deste mês, o Escola Segura não teve adesão e ontem (29) suspendeu o edital aberto para selecionar policiais militares da reserva interessados em participar da primeira etapa do programa. A decisão ocorreu um dia antes do prazo final de inscrições. Motivo: falta de interesse dos policiais.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar não chegou a revelar o número de inscritos, mas adiantou que possivelmente haverá uma revisão do valor oferecido pelo trabalho.

Pelo Edital 001/2019, os policiais militares da reserva aprovados receberiam R$ 113 por dia de trabalho. A PM não tem uma data de quando o novo edital será lançado.

O edital reservava 74 vagas para escolas de Londrina e 46 vagas para Foz do Iguaçu. Uma segunda etapa do programa alcançaria escolas da região metropolitana de Curitiba. O Paraná tem, atualmente, 2.143 escolas estaduais.

Este foi um dos programas mais citados durante a campanha eleitoral e o primeiro que o governo tentou pôr em prática.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), lançou o programa dois dias depois do episódio da escola de Suzano, em São Paulo, quando dez pessoas foram assassinadas. Podiam se inscrever na seleção soldados da Polícia Militar que estão na reserva há no mínimo dois anos e que tenham porte de arma vigente. O processo seletivo incluía testes físicos e de aptidão mental. Para atuar nas escolas, eles passariam por um treinamento.

Conforme a assessoria do governo, na semana que vem o edital será substituído por um novo texto que deve vir com novo valor, o qual está sendo discutido entre a área técnica da Fazenda e representantes da Polícia Militar.