Escola do campo vai alcançar 1,9 mil alunos

A edição de 2019 do projeto Escola do Campo já começou em instituições de ensino de municípios da área de abrangência da Coopavel, nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Parceria da Unicoop (Universidade Coopavel) com Syngenta e Abrinq, o Escola do Campo leva informações sobre meio ambiente e preservação a alunos das quintas séries.

O coordenador da Unicoop, Antônio Augusto Putini, informa que são 80 as escolas envolvidas na edição que acaba de ser iniciada, com projeção de envolver 1,9 mil alunos nos debates e exercícios sobre meio ambiente. “Os professores são preparados para expor o conteúdo da forma mais didática e dinâmica possível, porque ao entender a mensagem o aluno se tornará um multiplicador da informação na família e também com os vizinhos”.

O programa terá aulas periódicas e se estenderá até dezembro. No fim da apresentação dos conteúdos, os alunos serão convidados a resumir o que aprenderam em um trabalho. Uma comissão será então especialmente formada e vai escolher os melhores, que garantirão prêmios aos seus autores (alunos) e professores. A parceria da Unicoop com a Syngenta e a Abrinq existe há mais de 15 anos. “E tem sido um grande sucesso”, afirma Putini.

Futuros líderes

As gerências das áreas industrial, de fertilizantes e matrizeiros indicaram colaboradores da Coopavel para participar de um treinamento especial, com foco em liderança. As indicações foram feitas segundo o perfil e o potencial de cada colaborador, que será preparado para ser um futuro líder, diz o coordenador da Unicoop (Universidade Coopavel), Antônio Augusto Putini.

Com duração de 40 horas, as aulas serão quinzenais e a previsão é que o curso se estende até outubro. Os instrutores convidados são Luiz Tiradentes e Luiz Aramayo. O incubatório participa com três turmas, a área industrial com duas e o setor de fertilizantes com outras duas. O curso tem apoio do Sescoop.