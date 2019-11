Equipe da Univel participa de Cavalgada em Cascavel

Aconteceu no último sábado (26) a Cavalgada da 40ª Expovel, com a participação de 32 comitivas de Cascavel e cidades da região. A tradicional cavalgada teve início na Avenida Brasil, perto do Trevo Cataratas, e seguiu até o Parque de Exposições de Cascavel, onde os cavaleiros foram recebidos com um almoço tropeiro.

O reitor do Centro Universitário de Cascavel Univel, Renato Silva, esteve presente com outros colaboradores representando a instituição. “Esse momento é uma integração com a sociedade. É importante manter vivo o contato do homem com a natureza e os animais. É uma satisfação participar com a equipe da Univel, da Rádio Colméia e da CBN. Queremos participar e estar ativamente com a sociedade, principalmente nos momentos de trabalho, integração e felicidade. Agradeço à nossa equipe que participou”, disse Renato Silva.

Para o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Adani Triches, o movimento do cavalo em Cascavel tem um significado importante: “Nós já fazíamos a queima do alho, que era um evento tradicional com a cavalgada. O movimento do cavalo em Cascavel é muito forte, então nós transformamos a queima do alho em uma cavalgada. Participaram mais de 320 cavalos e em torno de 500 pessoas estiveram no almoço. Isso demonstra a força do agro em nossa região e o cavalo é a representação disso”, explica Adani.

Ellen Jaqueline Triches, organizadora do concurso da rainha e das princesas da Expovel, entende a cavalgada como o anúncio de uma grande festa: “A cavalgada faz o anúncio da 40ª Expovel. Ela anuncia para a população que está chegando uma grande festa à nossa cidade”.