Entenda quem são as crianças índigo

As crianças índigo são uma leva, uma safra de crianças nascidas em grande massa desde meados de 1990, para efetivamente trazer a mudança necessária e quebra de todos os paradigmas de nossa sociedade e de todo nosso planeta.

As crianças índigo também são conhecidas como crianças de Luz, como a parapsicologia também gosta de denotar. São chamadas assim por sua aura ser desta cor, ou seja, azul-índigo.

Mas, as crianças índigo realmente existem? Sim, elas existem. É possível descobrir isso com estudos? Existe, mas há um fato que toda criança necessita de duas coisas, não interessa se ela é índigo ou não: toda criança está aqui na terra para evoluir e se está nesse mundo, está dentro desse Karma de viver amores e dores como qualquer outro ser humano, então é especial para Deus, você e a sua família.

São geralmente crianças muito sensíveis, inteligentes ao extremo, amam animais e tem uma inclinação fortíssima ao que se diz sobre compaixão e amor ao próximo.

Estas crianças vêm com toda a força nos colocar alinhados com nossas missões, vem nos trazer conhecimento e iniciação á evolução espiritual e psíquica, quebrando muitos tabus e eliminando a hipocrisia que nos cerca. São seres imensamente evoluídos, Mestres natos, tem plena consciência do que realmente vieram fazer neste plano.

Eles vêm para refazer, reconstruir a estrutura social materialista que temos construído a 2 mil anos. Eles vêm trazer o amor, a cooperação, a honestidade, a verdade, a essência que esquecemos em nós.

Infelizmente muitas famílias, pais e educadores, não têm conhecimento ou preparo para lidar com estas crianças e muitas, por motivos de falta de apoio e estrutura, acabam se perdendo em suas missões, desviando-se de seus caminhos, pelo tipo de comportamento, pensamento emoções e atitudes.

As crianças índigo só precisam de amor. Elas vêm trazendo a consciência maior, o amor maior, o Eu maior. Eles vêm nos lembrar o real motivo de estarmos aqui.

Se você tem uma criança assim, com algumas destas características, busque, pesquise, e procure saber mais sobre seu mundo. Some com ele, ajude-o em sua jornada. Você faz parte dela. Não tente apenas educar ou criar… Ame!