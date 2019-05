Enfermagem celebra 15 anos de história

O curso de Enfermagem do Centro Universitário FAG celebrou, na segunda-feira (27), 15 anos de história. O evento reuniu acadêmicos, colegiado, direção, egressos e profissionais que fizeram e fazem parte da trajetória do curso, no Anfiteatro da Reitoria.

A coordenadora de Enfermagem, Rafaela Bramatti, e o vice-reitor, Sérgio de Angelis, receberam uma placa em homenagem aos 15 anos do curso, que foi entregue pela presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PR), Simone Peruzzo, e pela chefe da Subseção de Cascavel, Sabrina Renata Zanardi. Em seguida, formandos de 2019, egressos, a primeira coordenadora, Marlei Cezarotto Fiewski. Ex-docentes e atuais também foram homenageados.

Os 15 anos de existência estão sendo celebrados com diversas conquistas. A graduação, que nasceu para ajudar a impulsionar a qualidade da saúde em Cascavel e região, tem cumprido com maestria seu papel. “Tivemos uma participação muito grande dos nossos alunos e professores na organização. É de extrema importância celebrarmos juntos como o curso está hoje. Fico feliz de ver o Anfiteatro cheio com a presença de todos”, comemora a coordenadora, Rafaela Bramatti.

O egresso Gregory da Silva se formou há seis meses e trabalha na UTI Geral da Fundação Hospitalar São Lucas e na Uopeccan (Hospital do Câncer de Cascavel). “O curso foi muito bom para a minha história. Já estou no mercado de trabalho. Recém-formado e já empregado em dois lugares. O mercado seleciona muito, e não é fácil para quem acabou se formar. Foi muito gratificante receber o convite para participar dessa comemoração hoje”, comenta.

A noite foi encerrada com a palestra sobre “A importância da Ética na Enfermagem com a Presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PR), Simone Peruzzo. “É uma alegria estar presente nessa comemoração. O tema que trabalhei com eles, que foi proposta pela própria Instituição, tem tudo a ver com o próprio conselho. O Conselho é o órgão que regulariza a profissão de Enfermagem e Técnicos de Enfermagem, então não consigo imaginar um cuidado assistido sem a questão ética sendo considerada”.