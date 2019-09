Enem: confira 5 dicas para se preparar para a prova

Setembro chegou e, para quem está planejando ingressar em um curso superior no ano que vem, o tique-taque do relógio começa soar mais alto: faltam dois meses para o Enem. Principal porta de entrada para universidades brasileiras, o exame este ano ocorre nos dias 3 e 10 de novembro, os dois primeiros domingos do mês. E isso significa que estamos na reta final de preparação para a prova.

Mas não há motivo para entrar em desespero e começar a perder horas de sono em uma busca frenética por aprender tudo que você ainda não sabe. “Na medida em que a data da prova se aproxima, vai ficando cada vez mais importante que o aluno se preocupe em fixar conteúdos sobre os quais ele já tem alguma compreensão, ao invés de priorizar a absorção de assuntos novos”, afirma o professor Alexandre Mattioli, gerente editorial do sistema de ensino COC by Pearson, referência nacional em preparação para vestibulares. “É importante manter uma rotina de estudos consistente, mas ao mesmo tempo levar em consideração uma boa preparação psicológica para lidar com a ansiedade e o estresse que acompanham o exame”.

Para ajudar os candidatos a organizarem seus estudos nestes últimos dois meses antes do Enem, o professor Mattioli separou algumas dicas:

1 – Planeje sua agenda

Conhecendo bem sua rotina, você consegue enxergar melhor quando e quanto poderá dedicar aos estudos. Liste todas as atividades do seu dia a dia, defina quais são prioritárias e organize uma agenda de estudos que seja, ao mesmo tempo, esforçada e realista.

2 – Defina um tempo para cada matéria

Vencida a etapa de estabelecer com exatidão a dedicação que será dada aos estudos, agora é hora de definir como organizá-los. Dedique mais tempo a matérias e assuntos que representam maior dificuldade, e menos para aqueles que você já domina melhor. Quando estiver estudando, uma boa dica para se manter concentrado é relaxar dez minutos após cada hora de estudos. Nos dias em que a agenda estiver mais apertada e o tempo para estudar for menor, faça 30 minutos estudando e cinco descansando.

3 – Treine com provas passadas

Claro que a prova não faz exatamente as mesmas perguntas de um ano para outro, mas existem certos padrões do exame que costumam se repetir, como o estilo de discurso das questões, o nível de dificuldade e alguns assuntos recorrentes. Além disso, fazer edições passadas é uma boa forma de praticar a concentração e a gestão do seu tempo – fatores que serão muito importantes nos dias de provas.

4 – Revisar para fixar

Toda semana, dedique um tempo para revisar o que viu em aula e o que estudou nos dias anteriores, principalmente aquilo que você considerar mais difícil. Quanto maior for a sua familiaridade com um assunto, menor é a chance de “dar um branco” quando aparecer uma pergunta sobre ele na prova.

5 – Saúde em primeiro lugar

Não maltrate o seu corpo durante a preparação. Dedicação aos estudos é importante, mas ultrapassar os limites do cansaço físico e mental, além de colocar sua saúde em risco, ainda pode ser um “tiro pela culatra” e prejudicar seus resultados na prova. Uma boa dica é o aplicativo gratuito Coach COC, que utiliza informações sobre a rotina do usuário para montar uma agenda personalizada, balanceando estudos, tarefas do dia a dia e atividades que ajudam a manter o equilíbrio, como exercícios físicos e meditação. O app oferece orientações sobre como realizar essas atividades, e também sobre temas como nutrição e elaboração de planos de estudos.