Enduro inicia temporada

Os pilotos voltam a acelerar de sexta-feira a domingo na primeira e na segunda etapa da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, em Itapema (SC), com organização do Itapema Off-Road, supervisão e apoio da Federação Catarinense de Motociclismo (FCM). Em 2020 serão sete etapas em 12 categorias (E1, E2, E3, EJ, E4, E35, E230, E40, E45, E50, EF e EA), além de 4 categorias Kids, que passarão pelos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Paraná (Pinhais).

