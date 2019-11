Endividamento segue estável pelo quinto mês consecutivo no Paraná

Curitiba – Pelo quinto mês consecutivo o endividamento das famílias paranaenses segue estável e registrou 90,7% em outubro. Os dados são da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), coordenada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e divulgada pela Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná).

O percentual é levemente superior a outubro de 2018, quando era de 89,5%, e está acima da média nacional, que foi de 64,7% no mês passado.

A parcela de famílias com contas em atraso teve queda em relação ao mês anterior, baixando de 30,8% em setembro para 29,3% em outubro. Os endividados que não terão condições de pagar as dívidas em atraso passaram de 11% em setembro para 10,8% em outubro.

O endividamento entre as famílias com renda até dez salários mínimos reduziu na variação mensal, saindo de 90,3% para 89,5%. Entre as famílias com renda superior a dez salários mínimos, o endividamento subiu de 93,5% em setembro para 96,4% em outubro.

De acordo com o diretor de Planejamento e Gestão da Fecomércio PR, Rodrigo Rosalem, a redução nas contas atrasadas pode ter relação com a liberação dos saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).