“Encanta Cascavel”, Coral e Orquestra Sinfônica Municipal fecharam festa do aniversário com Catedral lotada

Teve “bis”, emoção e muitos aplausos. Assim foi marcada a apresentação da Orquestra Sinfônica de Cascavel, do Coral Municipal e do Coral Encanta Cascavel – formado por alunos da rede municipal de ensino. A apresentação aconteceu na Catedral Nossa Sem hora Aparecida, na noite de ontem (14) fechando a programação do dia 14 de novembro, data do aniversário de 68 anos de Cascavel.

A igreja ficou lotada. Além dos pais e familiares das crianças e dos músicos e a comunidade, também estiveram presentes o prefeito Leonaldo Paranhos, o presidente do Legislativo Municipal, Alécio Espinola, vereadorese os secretários de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli, e da Educação, Márcia Baldini.

O coral Encanta Cascavel conta com a participação de 600 crianças e na apresentação em homenagem ao Município metade do grupo esteve presente para se apresentar junto com o Coral Municipal. “Emocionante! Que dia maravilhoso. As pessoas participaram e encerrar a noite aqui, na Catedral, com esta apresentação belíssima do nosso coral e orquestra e o super coral infantil das nossas escolas, foi simplesmente fantástico. Precisamos proporcionar a estas crianças expectativas positivas. Que elas possam se sentir valorizadas. Cascavel ainda tem muito para avançar e com a participação de todos chegaremos lá”, resumiu o prefeito Paranhos.

Ricardo Bulgarelli, que esteve à frente da organização dos eventos comemorativos no dia do aniversário de Cascavel enalteceu a união e o emprenho dos servidores da Secesp nos preparativos dos eventos. “Quero parabenizar nosso prefeito, nossa cidade e também nossos servidores da Secretaria de Cultura e Esportes que trabalharam muito, se dedicaram para termos um dia especial. A dedicação de cada um, de cada pessoa envolvida pôde ser vista e apreciada nos eventos realizados no dia do nosso aniversário. Parabéns a todos”, destacou.

De acordo com a secretária Marcia Baldini, após a apresentação na Catedral, as crianças que formam o Coral Encanta Cascavel, vão continuar com as apresentações nos espaços públicos durante todo o mês de novembro. “E, no Natal, todos estarão reunidos para uma grande apresentação para a população de Cascavel. As nossas crianças estão ensaiando muito para fazer bonito e elas farão. Será um grande dia, assim como estão sendo todas as apresentações que elas estão fazendo nos espaços públicos. Até o fim deste mês o Coral Encanta Cascavel estará se apresentando em prédios públicos, para que todos possam conhecer o lindo trabalho que nossos professores vêm desenvolvendo com nossos alunos”, concluiu.