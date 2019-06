Empresários fazem ação especial aos namorados

Durante os dias 8 e 12 de junho, 22 empresas da região central de Cascavel realizam uma promoção especial pelo Dia dos Namorados. A iniciativa nasceu com o Programa de Revitalização da Região Central de Cascavel, coordenado pelo Sebrae/PR e pela Fecomércio PR, em parceria com a prefeitura e o Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel e região Oeste do Paraná).

De acordo com a consultora do Sebrae/PR Danieli Doneda, a ação fortalece os objetivos do programa e integra empresários. “Com a área comercial revitalizada, queremos aumentar as vendas, o fluxo de pessoas e a divulgação das empresas. Essa promoção une 22 lojas e fortalece o tema do projeto, que é transformar o centro de Cascavel em um shopping a céu aberto”, indica.

Para a ação “Promoção Dia dos Namorados – Juntos e Shallow Now”, o espaço do pergolado em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no coração de Cascavel, será redecorado com a temática. De 8 a 12 de junho, consumidores poderão girar uma roleta e a cada R$ 100 em compras nas lojas participantes terão direito a um cupom para o sorteio.

Para o presidente do Sindilojas, Leopoldo Furlan, a união dos empresários em prol da realização dessa ação é importante porque demonstra a força do comércio varejista.

“Hoje em dia, se estivermos sozinhos, não vamos muito longe. Essa iniciativa é positiva, portanto, pois todos têm os mesmos objetivos. Cascavel tem se tornado uma cidade exemplar no quesito união da categoria e se cada um fizer a sua parte, poderemos fazer com que o município cresça e tenha um comércio cada vez mais desenvolvido”, enaltece Furlan.

Lojas participantes

As lojas participantes são: Grat’s Store, Drops, Gaúcha, Florenza, Suprivel, Franca Calçados, Marina Volpato, Gethamo, Quartz Ótica e Relojoaria, Bella Prata, Floricultura Romana, Ótica Especialista, Magnólia, Óticas Precisão, Lângaro Calçados, Sapato Show, Dimazzo, Usaflex, Digicor, Tati Bolsas, Ótica Curitiba e Luz da Lua.

A roleta da sorte

A roleta com as opções “bem-me-quer” e “mal-me-quer” estará ativa no sábado (8), das 10h às 16h, na segunda (10) e na terça-feira (11), das 13h às 17h30, e na quarta-feira (12), das 10h às 17h. Caso o cliente consiga fazer a roleta parar na opção “bem-me-quer”, recebe um cartão-surpresa que irá direcionar em qual loja deverá retirar o brinde, que poderá ser desconto, voucher, produto ou serviço. O sorteio ocorrerá no dia 12 de junho, às 17h30, e vai distribuir 22 prêmios.