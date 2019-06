Embaixador do Irã na ONU condena escalada de hostilidades dos EUA

O embaixador do Irã nas Nações Unidas, Majid Takht Ravanchi, defende a derrubada de um avião de vigilância americano sobre o Estreito de Ormuz e diz que seu país não será forçado a entrar em negociações com a Casa Branca.

“Você não pode negociar com alguém que tenha uma faca na mão apontada sua garganta”, disse Majid Takht Ravanchi, embaixador do Irã nas Nações Unidas, em entrevista à NPR. “Isso não pode ser aceito por ninguém. Qualquer pessoa razoável não pode aceitar negociações com alguém que esteja ameaçando você”.

Na entrevista de 20 minutos com Steve Inskeep, jornalista do NPR’s Morning Edition, Ravanchi também negou a responsabilidade por um ataque a dois petroleiros na semana passada e manteve firmemente a afirmação de que o Irã não está interessado em guerra, apenas em proteger suas fronteiras do que vê como intrusões ilegais.

Ravanchi acusou os líderes americanos de desencadearem “guerra econômica” contra o Irã na tentativa de isolar o país e forçá-lo de volta à mesa de negociações.