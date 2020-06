Em vídeo emocionante, sobrevivente de atropelamento conta: “Ela morreu segurando a minha mão”

Em um vídeo postado em sua rede social, a sobrevivente do grave acidente registrado no bairro Canadá em Cascavel, Erika Cristina Oliveira, 19, conta emocionada como foi o atropelamento que vitimou a amiga Amanda Prado de Amorim na madrugada desta sexta-feira (12).

Segundo Erika, as duas tinham ido levar uma amiga no bairro Faculdade e na volta o veículo Kadett estava parado no meio de uma Rua, as duas que estavam com mais um amigo ficaram com medo pararam a motocicleta por alguns instantes. Os ocupantes do veículo Kadett disseram “podem passar molecada”, quando elas passaram o veículo começou a persegui-las.

“Corremos muito e na batida fomos parar embaixo do carro que saiu nos arrastando. Amanda morreu segurando a minha mão, eu fraturei a bacia e fiquei muito machucada e ela quebrou o pescoço e ficou tão machucada que o velório será com o caixão fechado” relata Erika.

Em duas publicações distintas, Erika disse emocionada que as duas não tiveram culpa do acidente e que os dois ocupantes estavam ingerindo bebida alcoólica. Veja os vídeos:

Veja o que a Delegada Raísa Vargas disse sobre o crime: