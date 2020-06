Jovem arrastada por 50 metros pode ter sido morta por “engano”

A atleta Amanda Prado de Amorim de 19 anos, que morreu em um acidente no bairro Canadá em Cascavel na madrugada desta sexta-feira (12), pode ter sido morta por engano.

Segundo informações extraoficiais, a jovem estava de garupa com uma amiga indo para casa acompanhadas de outro amigo em uma segunda moto quando começaram a ser perseguidas por dois homens num veículo Chevrolet Kadett com placa de Santa Tereza do Oeste. Os homens gritavam chamando por “Alisson” durante a perseguição o que leva a crer que os homens buscavam por outra pessoa.

Amanda estava numa Yamaha YBR com a amiga Érica Cristina de Oliveira também de 19 anos. As duas seguiam pela Rua Marechal Rondon quando foram atingidas na traseira pelo veículo. Com a batida violenta, Amanda foi parar embaixo do veículo e foi arrastada por aproximadamente 50 metros.

Érica Cristina de Oliveira de 19 anos que estava com Amanda teve ferimentos moderados e foi internada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento).

“Ela vai deixar só saudade”

Em entrevista aos órgãos de imprensa, o pai de Amanda, inconformado com a morte da filha disse que estava em casa por volta das 3h quando recebeu a notícia da morte da filha que estava retornando para casa acompanhado por um amigo em outra motocicleta. O amigo tentou despistar os perseguidores sem sucesso.

O pai pede por Justiça e lamenta a morte precoce da filha. “Ela estudava, pois queria ser agente da PRF e já se preparava para isso. Não tem explicação a dor que estou sentido, só quem perde e é pai pode entender”, finaliza emocionado o pai de Amanda.

A Delegacia de Homicídios investiga o crime e já identificou os dois homens que estavam no carro. Eles podem responder por homicídio com dolo eventual – quando assume o risco de matar. A Delegada Raísa Vargas da Delegacia de homicídios deve se pronunciar sobre o caso nas próximas horas.