Em Toledo, Rua Castro Alves, Na Vila Pioneira, ganha sentido único

Desde o início da semana a Rua Castro Alves só aceita circulação de veículos no sentido oeste-leste entre as ruas Manoel Ribas (na entrada do Centro de Eventos Desireé Refosco) e a 1º de maio, principal do bairro. Motoristas que dirigem pela região devem estar cientes das atualizações que ocorreram no trânsito local.

A intervenção ocorre em paralelo à conclusão do recape realizado na via, o que permitiu clareza ainda maior em relação à sinalização horizontal implantada. A mudança de sentido é fruto de um pedido dos moradores à administração municipal.