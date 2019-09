Em quais raças os cachorros da ficção foram inspirados

Em desenhos e live-actions, os cães foram representados em inúmeras situações no cinema e na televisão.

Ao longo das décadas, a televisão e o cinema retrataram inúmeros cães em suas produções, mostrando que o popular companheiro das famílias também tem espaço na ficção. Entre live-actions e desenhos, os cãezinhos já foram coadjuvantes de luxo ou protagonistas idolatrados, conquistando o fascínio de gerações.

O live action A Dama e o Vagabundo chegará ao serviço de streaming Disney+ em novembro nos EUA. Seu lançamento serve como oportunidade para relembrar algumas das raças que inspiraram os cachorros mais fomosos das produções audiovisuais.

Cachorros que inspiraram personagens na ficção

Conheça um pouco mais sobre as características das raças que inspiraram vários personagens ao longo da história.

Cocker Spaniel – “A Dama e o Vagabundo”

A raça cocker spaniel foi quem inspirou Dama, uma das protagonistas da clássica animação da Disney. A raça se caracteriza por ser muito ativa, que gosta de brincar e passear – e demanda, portanto, que seus tutores passem com frequência com eles. Eles são apegados a família, mas costumam interagir bem com estranhos e visitas.

Dócil e carinhoso, ele também costuma se dar bem ao lidar com outros animais. Podendo viver até 14 anos, ele é de fácil adaptabilidade e não tem muita tendência a latir. O pêlo precisa ser escovado entre duas a três vezes por semana, enquanto as orelhas, chamativas por serem grandes, devem ser limpas semanalmente.

Greatdane – “Scooby Doo”

O popular cão da Mistérios S.A gosta de biscoitos, mas é extremamente medroso. Já a raça em que ele é baseado, o greatdane (ou dogue alemão) apresenta outras características. Dócil, a raça é tem facilidade para ser treinada, o que pode ser útil para torná-lo obediente e seguir as regras da casa.

Ele é ávido para agradar as pessoas, o que exige que seus donos dediquem um tempo considerável ao lado deles. Eles também precisam se socializar, com outras pessoas e animais, logo quando são filhotinhos. Como ele é um cachorro grande, não é recomendável tê-lo em um apartamento.

Beagle – “Charlie Brown”

O fiel companheiro do menino Charlie Brown tem prazer, sobretudo, de ficar deitado no teto de sua casinha. Ele é baseado no fofo beagle, um cão marcado por ser dócil, brincalhão e carinhoso. Qualidades que o tornam uma ótima companhia para a família, e que tem facilidade para brincar com crianças pequenas.

Os beagles costumam ter um forte senso de independêncai e serem teimosos. Por isso, treiná-los pode ser um desafio, algo que deve ser feito com persistência. Uma vez que o cão tem tendência a desenvolver obesidade, o dono precisa fazer com que o cachorro se exercite regularmente, para torná-lo ainda mais saudável.

Golden Retriever – “UP – Altas Aventuras”

A animação da Pixar mostra diversos cães, mas nenhum deles se destaca tanto quanto o dócil e agitado Doug. O personagem segue a risca as principais características do golden retriever, raça em que é baseado. Eles são inteligentes, obedientes e, como mostrado no desenho, tem disposição para aprender e agradar o dono.

Cachorros dessa raça necessitam de uma companhia, e isso faz com que eles tenham muita facilidade para se relacionar com estranhos e animais, além de serem amigáveis com crianças. Por ter muita energia, ele precisa fazer exercícios com regularidade – sua facilidade para brincar pode ser uma saída para resolver a questão.

São Bernardo – “Beethoven: O Magnífico”

O grandalhão São Bernardo é lembrado por dois motivos pelas pessoas: por carregar um barrilzinho de conhaque no pescoço em vários desenhos, e por ser o atrapalhado protagonista da comédia “Beethoven”. Um excelente companheiro, ele é caracterizado por ser um cão leal, zeloso e de temperamento calmo.

Sua fama de ser protetor está muito ligada a seu apego a família, sendo que ele é ótimo para ficar com as crianças. Ele é paciente e de caráter extrovertido, e tem aptidão para ser treinado. Assim como o dogue alemão, não é recomendável ter um desses em um apartamento, devido ao seu tamanho.

Bloodhound – Pluto

Também conhecido como cão de Santo Humberto, o bloodhound é a raça que inspirou a origem do Pluto, o fiel companheiro de Mickey Mouse. De faro extremamente apurado, cães dessa raça se destacam por ficarem muito ligados aos seus donos. Por isso, para aqueles que ficam horas fora de casa, não é recomendado ter um.

Eles são inteligentes e independentes. O treinamento com eles deve ser na base da persistência, para que ele não teste a paciência do dono. Muito tranquilo e gentil, ele apresenta um temperamento calmo, sendo de fácil convivência com crianças e outros animais. Porém, com desconhecidos, eles podem ser mais desconfiados.

