Em meio a caos no mercado, Copom corta Taxa Selic para 3,75% ao ano

Brasília – O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu, por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica da economia) para 3,75%, meio ponto percentual de 4,25%. Esse é o sexto corte consecutivo da taxa no atual ciclo, após período de 16 meses de estabilidade. Com isso, a Selic está agora em um novo piso da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996.

Desde o início do atual ciclo, o Copom havia aplicado quatro reduções de 0,50 ponto porcentual e uma de 0,25 ponto percentual, na reunião passada.

No comunicado, os diretores do BC afirmam como “adequada” a manutenção da taxa Selic neste patamar. “No entanto, o comitê reconhece que se elevou a variância do seu balanço de riscos e novas informações sobre a conjuntura econômica serão essenciais para definir seus próximos passos”, diz a nota.

O anúncio do Banco Central cita, como fatores que compõem o cenário econômico atual a “desaceleração significativa do crescimento global”, a queda dos preços das commodities; o “aumento da volatividade nos preços de ativos financeiros”, e os impactos futuros do coronavírus na economia – que, segundo o BC, ainda não estão refletidos nos dados mais recentes da atividade econômica brasileira.