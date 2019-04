Em extinção, Cettrans chama mais servidores; Prefeitura suspende convocação

Apesar de estar em vias de ser extinta, a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) segue com as contratações de servidores. Mesmo depois da apresentação do modelo de autarquia defendida pelo prefeito Leonaldo Paranhos, cujo principal argumento é o enxugamento dos custos, o ritmo de publicação de editais tem sito intenso nas últimas semanas. Foram convocados para apresentação de documentos e participação de cursos 62 concursados: 34 agentes de trânsito, 20 agentes de transporte e oito agentes operacionais.

O mais recente chamamento público do Edital 001/2015 – prorrogado até novembro – foi publicado ontem. Foram convocados sete agentes de trânsito I e seis agentes de trânsito II para se inscrever no curso de formação. De hoje até sexta-feira serão recebidos os documentos para a inscrição, na Cettrans. O curso será de 2 a 31 de maio.

Em 27 de março foram convocados 20 agentes de transporte e oito agentes operacionais. No dia 26 foram chamados dez agentes de trânsito I e mais 11 agentes de trânsito II.

Fim da Cettrans

Em uma articulação com o Legislativo cascavelense, os gestores públicos defendem que o futuro é a criação de uma autarquia. A Cettrans é uma empresa pública, o que, segundo a prefeitura, tem alto custo com salários, impostos trabalhistas e indenizações.

Mesmo com o adiantado processo de extinção, o presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, diz que a contratação de servidores é fundamental para manter os serviços – os novos servidores vão repor vagas. “Muitos passam em concurso e deixam a Cettrans, por isso precisamos chamar esses aprovados. Não haverá prejuízos, pois, mesmo com a extinção da Cettrans, os servidores serão mantidos, como já assegurou o prefeito”, diz Pelissaro.

Contudo, na semana passada, estudo sobre a extinção da Cettrans apresentava a possibilidade de corte de 30% do quadro de pessoal.

Pelissaro diz que nem todos assumem a vaga.

Reportagem: Josimar Bagatoli

A Prefeitura emitiu uma nota na manhã dessa quarta-feira (3), afirmando que o Prefeito Leonaldo Paranhos suspendeu a convocação de servidores da Cettrans, leia abaixo a nota na íntegra: