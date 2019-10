Operação Hórus apreende mais duas embarcações carregadas com cigarros contrabandeados

Foz do Iguaçu/PR – Em ação coordenada desenvolvida ontem(29), com a Armada do Paraguai e integrantes da Operação Hórus, policiais e militares dos dois países efetivaram ações conjuntas no Lago de Itaipu, no município de Santa Helena.

Durante estas ações, detectaram a movimentação suspeita de embarcações. Os marinheiros paraguaios interceptaram uma embarcação batedora e apreenderam a mesma, detendo seu piloto (de nacionalidade paraguaia) para medidas administrativas, já que a embarcação e piloto não tinham a devida documentação.

Posteriormente, militares e policiais brasileiros abordaram uma embarcação carregada com aproximadamente 60 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, conseguindo apreender também parte da carga, de aproximadamente mais 60 caixas de cigarros já depositadas em território nacional e um veículo VW Gol, cor branca, também carregado com cigarros.

O piloto da embarcação carregada com cigarros de nacionalidade brasileira foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado com a embarcação e carga ilícita para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Fazem parte a Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, PM (COBRA/BPFRON e BOPE), PC PR (COPE e TIGRE) FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP.

CS/DPF/Foz do Iguaçu