Elite Rede de Ensino – 20 anos de histórias de vitórias

O Elite Rede de Ensino completa 20 anos de tradição em 2019. A maior rede de educação básica do Brasil foi fundada em 1999, em Madureira, no Rio de Janeiro, por ex-alunos do ITA – Instituto Tecnológico da Aeronáutica – que decidiram montar uma escola para preparar para vestibulares e concursos militares mais concorridos do Brasil.

Com quatro salas de aula e cerca de 200 alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio e preparatórios (Vestibulares e Militares), em seu primeiro ano, o Elite obteve excelentes resultados em aprovações. Tantos sonhos realizados fizeram com que a rede levasse toda a excelência e conhecimento do Ensino Médio para outros segmentos para então trabalhar a formação completa dos seus alunos.

Do infantil ao pré-vestibular, o Elite Rede de Ensino entende que cada momento da vida escolar possui seus desafios particulares sendo todas as fases de extrema importância para a formação completa do estudante e a concretização de seus sonhos. É por isso que a escola é exigente e de ensino forte, com foco e disciplina que, diariamente, busca os melhores recursos, humanos e pedagógicos, visando oferecer o melhor ensino para seus alunos.

Com uma cultura voltada por foco no aluno, a rede é formada por uma grande família: professores, diretores, funcionários e todos os envolvidos na comunidade escolar que tem o papel de acolher e educar seus alunos. Toda família Elite trabalha diariamente na missão de “Transformar vidas por meio da educação”.

Em duas décadas, o Elite coleciona milhares de Histórias de Vitórias, como a do aluno Fabiano Almeida, ex-aluno do Elite Madureira e atual estudante de Engenharia da Tokyo University, no Japão.

“Se não estivesse no alojamento da escola, nem teria sabido da Tokyo University. O ensino que recebi no Elite, ao longo dos anos, foi mais que suficiente para ingressar na faculdade japonesa. O colégio me preparou muito bem para um exame nada fácil”, comenta Fabiano.

APROVAÇÕES

O alto índice de aprovações sempre esteve no DNA do Elite e com o passar do tempo e a solidificação da rede, os números só evoluíram nos concursos militares e civis. No Colégio Naval, em 2015, 30% dos aprovados eram alunos Elite. Em 2017, as cinco primeiras colocações foram nossas e, em 2019, aprovamos 152 estudantes. Na EsPCEx, há 16 anos o Elite é o colégio que mais aprova no Brasil. Esse ano foram 120 aprovados, incluindo o primeiro lugar do exame.

No último vestibular, o Elite aprovou 766 alunos no SISU, 229 na UERJ, mais de 30 na UFMG, mais de 30 na UFMS e mais de 30 estudantes aprovados em medicina. O colégio ainda coleciona os primeiros lugares no IME, na Escola Naval e em Engenharia da Computação na USP.

FORMAÇÃO COMPLETA

O Elite entende que transformar vidas é inspirar, gerar senso crítico, trabalhar as habilidades socioemocionais, formar cidadãos e, também, ser um grande aprovador nos vestibulares. E se preocupa com a formação integral dos seus alunos. Por isso, trabalha com os pilares pedagógicos excelência acadêmica, cultura de estudo e sonho grande.

A rede de ensino entende a importância de estar presente em toda a vida escolar do aluno e busca gerar uma gradual autonomia de aprendizagem, despertando a curiosidade e o gosto pelo estudo nas séries iniciais para que estudar se torne hábito e cultura nas séries finais.

Para que seus alunos tenham uma formação integral e escrevam uma história vitoriosa em todos os capítulos, a partir do LIV – Laboratório Inteligência de Vida –, o Elite trabalha as habilidades socioemocionais dos estudantes, desenvolvendo, assim, a inteligência emocional, o autoconhecimento, a empatia, o pensamento crítico e a comunicação. A escola também busca estimular a consciência social por meio de ações do projeto Elite do Bem.

Proporcionar o aprendizado completo envolve disponibilizar ferramentas que auxiliem o estudante a desenvolver sua inteligência, pois não existe genialidade, mas, sim, pessoas esforçadas e dedicadas. Por isso, o Kit Pedagógico Elite conta com material contextualizado, plataforma adaptativa, portal do aluno e jogos educacionais. Um material didático que valoriza cada matéria, sendo o conteúdo segmentado e adequado a cada turma. A plataforma adaptativa entende as dificuldades de cada estudante e sugere conteúdos que o ajudem a preencher as lacunas de conhecimento.

PROJETO DE EXPANSÃO

O projeto de expansão pelo estado do Rio, que começara em 2003, seguiu a todo vapor com as inaugurações das unidades: Norte Shopping, Vila Valqueire, Bangu, Irajá, Ilha, Taquara, Realengo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Santa Cruz, Nilópolis e na capital mineira, Belo Horizonte. No fim de 2013, o Elite Rede de Ensino passou a fazer parte do Grupo Eleva Educação. Em 2018, iniciou-se a expansão em nível nacional com as unidades Cascavel e Ponta Grossa, no Paraná. E em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E mais uma unidade em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Em 2019, o Elite Rede de Ensino avançou ainda mais no Paraná. Chegou às cidades de Umuarama, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul e Curitiba. O Mato Grosso do Sul ganhou mais uma unidade, Três Lagoas. O Centro-oeste do país ainda recebeu mais duas escolas do Elite, em Guará (DF) e em Valparaíso de Goiás (GO). Além de Três Rios (RJ), no estado do Rio.

Para 2020, a rede segue com seu plano de expansão pelo território nacional. A previsão é que 8 novas escolas se unam ao grupo para o ano que vem.

Bolsão 2020

As inscrições gratuitas para o Bolsão 2020, do Elite Rede de Ensino, estão abertas e podem ser feitas das seguintes formas: www.ensinoelite.com.br , (45) 3038-6644 e na unidade Elite Cascavel. Alunos de todas as séries poderão participar do Bolsão que contempla descontos de 5% a 90% nas mensalidades de 2020.

