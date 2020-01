Eliminatória da Copa América: São José dos Pinhais está pronta para receber seleção de basquete

Curitiba – A seleção brasileira masculina está de volta ao País e a cidade de São José dos Pinhais está pronta para recebê-la. O Brasil enfrentará o Uruguai pelo Qualifying da AmeriCup no Paraná no dia 21 de fevereiro. A partida será no Ginásio Max Rosenmann, com capacidade para 4 mil torcedores.

A ida da seleção para a cidade localizada na região metropolitana de Curitiba é uma parceria da Confederação Brasileira de Basketball com a Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Federação Paranaense de Basketball.

O Brasil também enfrentará no Uruguai no dia 24 de fevereiro, mas na casa dos uruguaios. Ainda em 2020, fará outras duas partidas pelo Qualifying da AmeriCup de 2021, ambas no Brasil, contra Paraguai e Panamá, em novembro.

Nos últimos dois anos, o Brasil já havia jogado no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém e em Goiânia. Agora, o basquete brasileiro chega a mais uma região do País, a Sul. A partida em São José dos Pinhais marcará a estreia do time de Aleksandar Petrovic no ano de 2020, iniciando uma caminhada até o dia 23 de junho, quando o Brasil disputará o Pré-Olímpico Mundial, em Split, na Croácia, em busca de uma vaga em Tóquio 2020.

Programação

O Brasil se apresentará no dia 16 de fevereiro, já em São José dos Pinhais. O jogo do dia 21 diante do Uruguai ainda não tem o horário confirmado e a informação sobre ingressos será divulgada na segunda quinzena de janeiro. A seleção viajará no dia 22 de fevereiro para o Uruguai, e enfrentará os rivais no dia 24 em Montevidéu.

Petrovic convoca a equipe

Cheio de caras novas, o técnico croata Aleksandar Petrovic convocou nessa semana, na última terça-feira (7), a seleção brasileira com 14 jogadores para as duas partidas diante do Uruguai, nos dias 21 e 24 de fevereiro, pelas eliminatórias da AmeriCup 2021.

Entre as novidades estão Georginho, do São Paulo, Cauê Borges, do Botafogo, e Dikembe, do Paulistano. Com experiência em Mundial pela seleção, Didi e Yago também estão na lista, que dá oportunidade para dois jogadores ainda mais jovens: o ala/pivô Márcio Henrique, de Franca, e o ala/armador Gui Santos, do Minas, campeões sul-americanos sub-17 em 2019, no Chile.

O armador Rafael Luz, do Ucam Murcia (ESP), que também jogou o Mundial, é um dos mais experientes da lista. Para esta convocação, Petrovic optou por dar descanso à base que jogou o Campeonato Mundial na China, dando espaço a jovens que podem aparecer nas próximas chamadas, quando o Brasil terá força máxima.

A lista divulgada ontem também conta com três atletas que foram os últimos cortes antes do Mundial da China: Rafael Hettsheimeir, Jhonatan Luz e Lucas Dias. Para Petrovic, é uma chance de eles mostrarem que merecem estar na convocação de maio, para o Pré-Olímpico Mundial.