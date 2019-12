Eletrobras e Ande definem acordo de Itaipu

Foz do Iguaçu – A Itaipu divulgou ontem que a Eletrobras e a Ande estabeleceram o cronograma de contratação da potência da Itaipu Binacional no período 2019-2022.

A contratação da potência por quatro anos dá maior previsibilidade ao planejamento das duas entidades compradoras e assegura à usina binacional os recursos necessários para seu adequado funcionamento e, por consequência, para a estabilidade no fornecimento de energia elétrica a ambos os países.

Apesar da polêmica no início do ano que levou ao cancelamento do acordo assinado em maio, os termos do acordo não foram divulgados. Apenas que o resultado das tratativas não provocará aumento na tarifa de energia em qualquer um dos dois países.

A Itaipu disse apenas que, “com a contratação de potência assegurada até o final de 2022, Itaipu poderá continuar a honrar compromissos importantes, como, por exemplo, o pagamento dos royalties e das despesas de exploração, nas quais estão inseridos gastos com desenvolvimento social, entre eles as duas pontes internacionais entre Brasil e Paraguai a serem custeadas pela entidade binacional”.