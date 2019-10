Eleições. Comunidade vai às urnas decidir futuro da Unioeste

Cascavel – Cerca de 16.500 pessoas estão aptas a participar hoje (22) das eleições na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Esse grupo é composto por docentes (1.279), agentes universitários (1.248), pós-graduandos (2.440), acadêmicos presenciais (9.353) e EAD (2.079). O voto é paritário, obedecendo à proporcionalidade entre as três categorias: docentes, agentes universitários e discentes.

Serão escolhidos diretores de centro, diretor de câmpus e reitor e vice-reitor. Em disputa, um orçamento de mais de meio bilhão de reais e o comando de um dos maiores hospitais públicos do Estado.

Os locais de votação serão nos cinco câmpus: Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, na Reitoria, no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) e no PTI (Parque Tecnológico Itaipu), em Foz do Iguaçu.

As urnas estarão disponíveis das 8h30 às 22h nos câmpus, das 7h às 22h no HU, das 8h30 às 17h30 na Reitoria e das 8h30 às 19h no PTI. O resultado deve ser divulgado nesta quarta-feira (23).