Egresso da Univel expõe desenhos no Espaço Cultural

Um local de arte e inspiração, o Espaço Cultural do Centro Universitário de Cascavel – Univel já recebeu obras de grandes artistas e fotógrafos. A primeira exposição do ano de 2020, intitulada "Frutos de uma mente delirante", já começou e traz desenhos autorais do egresso de Artes da Univel Jean Cruz.

Jean ainda explica que sempre gostou de desenhar, mas foi na Univel que encontrou incentivo e aprendeu mais sobre a área. “Logo que entrei para o curso, fui recebido por professores fantásticos, que me inspiraram e sempre me incentivaram a melhorar minhas habilidades como desenhista”, conclui.

A exposição ficou na cantina da Univel durante todo o mês de fevereiro e em março.

Vida de artista, por Jean Cruz

Sou desenhista freelancer, ou seja, ganho a vida fazendo personagens para jogos, publicidade, mascotes, caricaturas, arte conceitual e por aí vai. Junto com a tecnologia e a internet, podemos entrar em contato com clientes do mundo inteiro e também podemos ser pagos para fazer trabalhos muito específicos, que a grande maioria das pessoas não consegue fazer. Existe um mercado gigantesco de ilustração surgindo no Brasil, assim como em todo o mundo.

Estou sempre tentando evoluir cada vez mais. Um pouco a cada dia. Sempre indo atrás de novos estilos, técnicas, utilidades para as ferramentas que já uso, dicas de profissionais da área etc. Ver que existe tanta coisa ainda pra aprender, me deixa faminto por esse conhecimento e me inspira a alcançar novos patamares todo dia. Acredito que esse sentimento e satisfação é algo que apenas a arte pode nos proporcionar.

Em meus trabalhos, sempre tento colocar uma parte de mim. Sendo através do sentimento que a arte passa ou pelo esforço de tentar superar alguma barreira. Em minha exposição no Espaço Cultural Univel – Cantina, tentei selecionar exatamente essas peças, que mais se comunicaram comigo durante esses últimos anos.

Espero que minhas artes possam inspirar vocês a sempre melhorar um pouco a cada dia. Quem quiser tirar alguma outra dúvida ou conferir mais dos meus trabalhos, é só me seguir no meu Instagram @jean_cruz_art.