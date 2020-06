Educação lança edital com 500 bolsas para Professor Formador

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte lançou nessa quinta-feira (4) o edital para selecionar Professor Formador nas áreas de Biologia, Ciências, Língua Portuguesa e Matemática. Serão 500 selecionados que receberão bolsas de R$600,00, além de um certificado de 60 horas como docente. As inscrições começaram na sexta-feira (5).

O Professor Formador será responsável por um grupo de estudos e formação com até outros 20 professores de sua região para discutir o currículo das suas disciplinas de uma visão mais moderna e tecnológica.

Podem participar professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM) ou do Processo Seletivo Simplificado (PSS) das disciplinas de Biologia, Ciências, Língua Portuguesa e Matemática. Todo o processo, desde a inscrição até a finalização da formação será feito online.

DATAS – Abertas nesta sexta-feira, as inscrições vão até o dia 12 de junho. Os inscritos farão também uma avaliação online no dia 19 de junho.

Os grupos de estudos e de formação acontecerão de julho a dezembro, sempre online e se utilizando das ferramentas tecnológicas da Google, como o Classroom e o Meet.

O Professor Formador também precisa ter disponível a carga horária de 2 (duas) horas diárias para esta atividade, no período de duração do curso.

MUITO ALÉM DA TEORIA – Segundo Renato Feder, secretário da Educação, usar os talentos da própria rede para formar os professores é uma das alternativas que têm apresentado os melhores resultados no compartilhamento de conhecimento no Paraná.

“Ninguém melhor do que os próprios professores da rede para saber da nossa realidade. Com eles a formação vai muito além da teoria, pois sabem exatamente o perfil das nossas escolas, dos professores e dos estudantes e podem aplicar os conhecimentos teóricos de forma mais positiva na prática”, destacou o secretário.

REQUISITOS – Além de ser professor da rede e ter a carga horária disponível, os interessados em ser Professor Formador devem também:

• Conhecer a Base Nacional Comum Curricular e os documentos orientadores da rede de ensino do estado do Paraná (Currículo da Rede Estadual Paranaense e Diretrizes Curriculares Orientadoras para Educação Básica);

• Conhecer recursos Google associados a conta @escola;

• Ter conhecimento e habilidade quanto ao uso de dispositivos móveis digitais (smartphones e tablets), aplicativos e demais ferramentas educacionais digitais, tais como plataformas de comunicação e colaboração, e captação audiovisual usando smartphone;

MODERNIZAÇÃO – O grupo receberá uma formação para discutir o currículo da sua disciplina baseado em três pilares: plano de aula, utilização de ferramentas tecnológicas e metodologias ativas. A ideia é, usando a tecnologia, modernizar as práticas de sala de aula:

“A iniciativa é que ao final do grupo de formação cada professor esteja preparado para aplicar estas novas ferramentas que serão apresentadas e as metodologias ativas para potencializar o aprendizado dos nossos estudantes da rede estadual”, resume Roni Miranda Vieira, diretor de Educação.

INSCRIÇÕES – As inscrições devem ser feitas no seguinte link: https://forms.gle/79dVjGsZPJwdsWXs5

EDITAL – Para ler o edital completo clique aqui