Educação faz novas entregas de materiais pedagógicos nos dias 15 e 16 de junho

Já se tornou rotina para muitos pais a nova forma de vínculo com a escola ou o CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil). Em virtude do isolamento social imposto pela pandemia, a cada quinze dias, os responsáveis pelos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu se dirigem as instituições para retirar e entregar as atividades pedagógicas.

A próxima etapa acontecerá na segunda e terça-feira (15 e 16 de junho), com horários escalonados por turmas. Já as atividades para os alunos do berçário, maternal I e II são enviadas aos pais por e-mail e whatsapp. Aqueles que não têm acesso à internet também recebem os conteúdos de forma presencial. Todas as ações são mediadas pelos professores, agentes de apoio e coordenação pedagógica de cada unidade.

A programação fixa da entrega e também o envolvimento das equipes pedagógicas têm contribuído para a boa aceitação da comunidade ao projeto educacional remoto. Essa é a quarta etapa de distribuição e de acordo com registros da SMED, em média, 85% dos pais ou responsáveis retiram e entregam os materiais. Mesmo assim, é importante ampliar os números e contemplar a todas as crianças.

“Esse retorno é muito importante não somente para a manutenção de uma rotina de aprendizagem, mas também para reforçar o vínculo com a escola e com a educação”, disse a Secretária Municipal de Educação, Maria Justina da Silva.

Além destes conteúdos, há quase dois meses a Secretaria de Educação disponibiliza atividades lúdicas e sugestões de leitura em sua página no Facebook.

Arraiá

A entrega de materiais na segunda-feira (15) será acompanhada por um “Arraiá” simbólico na Escola Municipal João da Costa Viana com a distribuição de maçãs de amor aos pais e responsáveis pelos alunos. “A cada entrega, sempre pensamos algo para surpreender os pais e alunos e manter os vínculos com a escola fortalecidos. Fizemos ações na Páscoa, Dia das Mães e agora também faremos algo que simbolize a festa junina”, contou a Diretora Cátia Gadonski.

Além da entrega de maças de amor, haverá uma barraca com a oferta de quitutes aos pais, como milho e picoca. Todas as medidas sanitárias de higienização e distanciamento serão adotadas e a SMED orienta aos pais para a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Entrega e Retirada das atividades

Infantil 4 – 8h às 11h

Infantil 5 – 11h às 14h

1º ano – 8h às 9h

2º ano – 9H às 10h

3º ano – 10h às 11h

4º ano – 11h às 12

5º ano – 12h às 13hs

Classe Especial e SRM– 13h às 14hs

EJA – 18h30 às 20h30