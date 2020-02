Ecopark Oeste entra na reta final

A população da zona oeste de Cascavel está prestes a ganhar oficialmente o Parque Linear do Córrego Bezerra, já conhecido como Ecopark Oeste, localizado entre a Rua Públio Pimentel e a Avenida das Torres, no Bairro Santa Cruz.

A obra chegou a 95% de conclusão e deve ser inaugurada mês que vem.

André Luiz da Silva mora no Santo Onofre, bairro vizinho ao parque, e a filha Letícia, de cinco anos, vão ao local pelo menos três vezes na semana. “Foi uma grande melhoria para o bairro… Estava precisando mesmo, pois era uma área abandona há muito tempo. Todo o mundo está curtindo. Antes tínhamos apenas duas escolhas, o Lago ou a Avenida Tancredo Neves e agora temos outra bem pertinho de casa”.

Ao todo, a obra custou R$ 13.802.347,99. “Estamos concluindo a pavimentação, a sinalização horizontal e vertical, o plantio das árvores e de grama, fazendo os últimos acabamentos do lago e concluindo a cerca e os acessos do parque”, explica o engenheiro civil e fiscal da obra, Ulysses Afonso Zaror.

Segunda fase

Dirceu Freitas mora em frente ao Ecopark e acompanhou de perto todo o processo das obras. Ele diz que o local ficou muito bonito, mas fez alguns questionamentos com relação a bebedouros de água e banheiros. “Ficou um serviço bem feito, bem bonito, pelo menos não ficou aquele mato. Só que a obra está inacabada, cadê a água para o pessoal? Cadê o banheiro?”

A Secretaria de Obras informa que essa é a primeira etapa da obra e que na sequência serão feitos os ajustes complementares, como instalação de bebedouros no parcão e para as pessoas, assim como os banheiros. Os projetos estão em elaboração e ainda não há prazo para início.

Esculturas

Um dos atrativos do Ecopark Oeste são as esculturas. Feitas de cimento, pedra, areia, ferro e tela, elas deixam o parque mais divertido. “Essas esculturas de peixe, boi, ave, suíno, cobra, cachorro, gato, tartaruga e até uma onça, entre outras, não foram escolhidas de forma aleatória. Elas representam a nossa fauna e também o nosso potencial produtivo agropecuário. Com esses elementos representados, queremos mostrar para a população parte do que produzimos no campo e a nossa biodiversidade”, resume o escultor Luiz Gagliastri.

Convênio com Itaipu

O projeto do Ecopark Oeste foi viabilizado por meio de convênio entre o Município e a Itaipu Binacional, no qual foi planejado para a recuperação do Córrego Bezerra, com plantio de árvores em seu entorno, pista de caminhada, parcão (área comum onde os animais de estimação poderão frequentar com os donos), ciclovia, paraciclos, horta-escola, lago, estacionamento, pontos de travessia e equipamentos de alongamento e atividades físicas.