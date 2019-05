EcoExpresso atende 1,2 mil alunos no Sudoeste

A grande maquete da Sanepar, que mostra o caminho da água do rio ao rio, fez parada em Renascença e Santo Antônio do Sudoeste. O ônibus EcoExpresso atendeu 1.200 estudantes das escolas dos dois municípios do Sudoeste do Estado no período de 20 a 24 de maio. “O EcoExpresso busca disseminar práticas de conservação da água, fazendo com que os visitantes entendam cada fase dos tratamentos e, também, como cada pessoa pode e deve atuar para garantir a sustentabilidade desse ciclo, fazendo o uso racional da água”, disse o gerente da Sanepar, Ativo Miguel Beier.

A grande maquete chamou a atenção dos 210 alunos de Renascença para os cuidados que todos devem adotar para conservar os mananciais e a qualidade da água. O ônibus fez atendimento nos três turnos no Colégio Estadual Padre José Júnior Vicente, nos dias 20 e 21 de maio.

Dias 22 e 23 de maio, o veículo atendeu os 217 estudantes do Colégio Estadual Antônio Schiebel, 154 alunos do Ceebja e 250 do Colégio Estadual Interventor Manuel Ribas, em Santo Antônio do Sudoeste. No dia 24, o EcoExpresso se deslocou até a área rural do município para levar a grande maquete aos estudantes dos colégios Dom Pedro II, da Linha Marcianópolis, e Marque do Herval, da Linha São Pedro Florido.

O ônibus tem maquetes e painéis para que os visitantes visualizem a água da sua nascente, passando pela formação de rios e barragens para captação de água, por uma estação de tratamento de água, redes e reservatórios de distribuição de água para as residências.

Os visitantes conhecem o ciclo completo, com o percurso da água residuária, desde a saída das residências e seguindo até uma estação de tratamento de esgoto, onde é possível entender a diferença entre a bacia hidrográfica utilizada para captação de água para o abastecimento público e a que recebe o efluente dessas estações de tratamento do esgoto.