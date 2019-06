Ecocataratas registra mais de 10 mil atendimentos em 2019

De janeiro a maio deste ano, a Ecocataratas, empresa do grupo Ecorodovias que administra a BR-277 no trecho entre Guarapuava e Foz do Iguaçu, prestou 10.384 atendimentos aos usuários ao longo dos 387,1 quilômetros da rodovia. Foram 7.351 socorros por pane mecânica, 1.119 por pane seca e 598 por pane elétrica, além de 1.316 pedidos de ajuda para troca de pneus. Apesar do volume ainda alto, o total de ocorrências nos primeiros cinco meses de 2019 registrou queda de 9,41% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram prestados 11.361 atendimentos.

Os atendimentos pré-hospitalares prestados ao longo da rodovia, com ambulâncias e socorristas somaram 1.271 ocorrências. Março foi o mês com maior número de atendimentos com ambulância, com 265 chamadas.

“A significativa quantidade de atendimentos prestados pela concessionária neste período demonstra de forma objetiva e incontestável a importância das atividades desenvolvidas pelas áreas de atendimento ao usuário e da própria concessão rodoviária”, destaca o gerente de atendimento ao usuário da Ecocataratas, Marcelo Belão.

Os números – continua ele -, confirmam a relevância e traduzem a credibilidade percebida pelos usuários dos serviços, criando um vínculo que se manifesta direta ou indiretamente na expectativa de realização de uma viagem tranquila e segura, sabendo que, caso precise, terá o suporte adequado ao longo de todo trecho sob concessão da Ecocataratas.

Todo esse serviço é respaldado por colaboradores e por uma frota com mais de 30 veículos entre viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias, guinchos e caminhões-pipa. Neste setor, são gerados 103 empregos diretos e mais 81 indiretos.

Satisfação do usuário – A Ecocataratas acaba de receber o resultado de uma pesquisa realizada pela Datacenso com os usuários que passaram pelos postos do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) em 2018. O índice geral de satisfação chegou a 94%. Foram 63 entrevistas realizadas nos SAU’s de Candói, Laranjeiras do Sul, Guaraniaçu, Cascavel, Medianeira e Santa Terezinha de Itaipu. O atendimento da equipe recebeu 93% de satisfação. Conservação e manutenção dos postos tiveram 92% de aprovação, seguida pela limpeza do local, com 89%.

“Este resultado é fundamental para o direcionamento de nossas ações a fim de mantermos nosso compromisso e propósito em proporcionar uma experiência diferenciada em termos de segurança, conforto e fluidez aos nossos usuários”, destacou o gerente de atendimento ao usuário da Ecocataratas, Marcelo Belão.

Do total de entrevistados, 67% informaram que a Ecocataratas não precisa melhorar mais o atendimento. O serviço de guincho recebeu avaliação positiva de 80% dos entrevistados.