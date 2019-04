É hoje!Toledo e Athletico começam a decidir o Paranaense

Toledo e Athletico se enfrentam pelo primeiro jogo da grande final do Campeonato Paranaense de 2019, no estádio 14 de Dezembro, neste domingo (14), às 16h. As duas equipe venceram os dois turnos do paranaense, e garantiram a vaga na tão sonhada decisão.

O Toledo fez boa campanha na fase de grupos da TaçaBarcímio Sicupira Júnior, terminando invicto na primeira colocação do Grupo A, com 10 pontos, sendo duas vitórias e quatro empates. Na semifinal encarou o Operário, em casa, e venceu nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. O resultado se repetiu na final, contra o Coritiba, no Couto Pereira, dando ao Toledo a faixa de campeão do primeiro turno e garantindo uma vaga na grande final.

Do outro lado, o Furacão venceu a Taça Dirceu Krüger, após ficar em primeiro no Grupo A, com quatro vitórias e uma derrota, totalizando 12 pontos. Na semifinal, passou sem dificuldades pelo Rio Branco, vencendo por 3 a 0, e bateu o rival, Coritiba, nos pênaltis, na final do segundo turno.

Na soma de pontos dos dois turnos, o Toledo teria sido um dos rebaixados, algo que foi evitado pela conquista do primeiro turno. Apesar do título da primeira fase do Paranaense, o time não vence no Paranaense desde 10 de fevereiro. No total, foram apenas duas vitórias, oito empates e três derrotas em 13 partidas no Estadual.

O Toledo deve jogar com: Andre Luiz; Everton, Fandinho, Eduardo Dalagnol, Matheus; Jonathan, Revson, Khevin, Julio Pacato; Marcelinho e Wayni. Técnico: Agenor Piccinin.

Assessoria