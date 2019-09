Drugovich tem desempenho positivo

Em ascensão no Campeonato Mundial de Fórmula 3 FIA, o brasileiro Felipe Drugovich disputou sábado e domingo a quinta etapa da temporada no lendário Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Ele busca repetir seu bom desempenho mostrado na etapa anterior, disputada agosto, na Hungria.

Prejudicado por um erro na estratégia da equipe Carlin, Felipe largou na 23ª posição no grid. Ele terminou a prova do sábado em 18º e na de domingo, quando a equipe decidiu colocar pneus novos, o piloto de Maringá mostrou o mesmo desempenho da Hungria e recebeu a bandeirada final em nono lugar. A sétima etapa será no próximo fim de semana, em Monza, na Itália.