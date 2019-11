Drugovich estreia em Macau

Tradicional e sempre aguardado com grande expectativa pelo público e pelos pilotos, o Grande Prêmio de Macau de Fórmula 3 – oficialmente chamado de Taça do Mundo de Fórmula 3 FIA – terá sua edição de 2019 disputada no próximo domingo, no Circuito da Guia, nas ruas de Macau, na costa sul da China continental. O maringaense Felipe Drugovich fará sua estreia em Macau e em pistas de rua. “Será algo muito diferente em toda minha carreira e estou ansioso para entrar na pista pela primeira vez”, resume Felipe.