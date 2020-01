Domingo é dia de visitar a Feira do Teatro pela manhã e aproveitar a Avenida Brasil sem veículos no período da tarde

Quem sentiu falta das atrações domingueiras na Avenida Brasil e no estacionamento no Teatro Municipal de Cascavel já pode se preparar que neste domingo (12) as atividades promovidas pelo Município para a convivência da comunidade em ambientes públicos já estão de volta após um período de recesso de fim ano: é a Feira do Teatro realizada sempre das 8h às 13h no estacionamento do Centro Cultural Gilberto Mayer/Teatro Municipal e o Domingão-Fechadão-Calçadão no período da tarde, na Avenida Brasil.

“Muita gente está manifestando a falta das atividades para as crianças na Avenida, principalmente moradores dos bairros que estavam acostumados a frequentar o Centro aos domingos; isso nos dá a certeza de que as atrações já fazem parte da rotina do cascavelense, que entendeu o real sentido da ação, a qual promove este sentimento de pertencimento aos espaços públicos”, reforça o coordenador do Domingão no Calçadão, Alexandre Guerino, o “Suco”, explicando que durante o mês de dezembro as atividades ficaram interrompidas por decisão do prefeito Leonaldo Paranhos, que orientou que a Avenida Brasil ficasse aberta para que a comunidade pudesse estacionar livremente durante o período de festas de fim ano e período natalino.

A partir deste domingo (12), a via volta a ficar fechada para veículos e ônibus no trecho entre a Rua Sete de Setembro e a Avenida Carlos Gomes no período das 13h30 às 18h, proporcionando espaço de convivência às famílias e amigos, com realização de atrações de lazer e de recreação infantil a partir das 14h.

O “Domingão” é um espaço criado justamente para o encontro pacífico de todas as idades e tribos. São oferecidas atrações com monitoria infantil de pintura de rosto, brinquedos infláveis, cama elástica, xadrez gigante, minivôlei e minibasquete, entre outras brincadeiras. Os frequentadores também podem promover atrações próprias, usufruir livremente do espaço sem a preocupação de veículos, pedalar, usar skate, patins e outros brinquedos; tomar chimarrão ou tererê; fazer roda de violão, viola ou rock, enfim, viver e conviver.

Feira do Teatro

Criada há dois anos, a também já tradicional Feira do Teatro retorna neste domingo (12) após duas semanas de recesso dos artistas, artesãos e demais expositores. A Feira é realizada das 8h às 13h no estacionamento do Teatro Municipal/Centro Cultural Gilberto Mayer.

Os visitantes encontram na feira barracas com artesanatos, pinturas, esculturas, quadros decorativos, alimentos artesanais, cookies, brownies, cupcakes, licores e cachaças, cervejas artesanais, produtos étnicos e uma variedade de curiosidades. Também há um espaço para food-trucks com lanches naturais e demais guloseimas próprias de feiras, como o café com pastel.

Para este domingo (12) haverá ainda atrações com DJ Marcelo, Museu histórico e Museu do Tempo.