Dólar volta a disparar e bate R$ 5,93, novo recorde nominal

O dólar, que abriu as negociações desta quarta-feira (13) em queda de quase 0,5%, cotado a R$ 5,8245, voltou a subir após início do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, atingindo a máxima do dia, R$ 5,9312, novo recorde nominal para a moeda – quando não se desconta a inflação.

A moeda norte-americana segue se valorizando mesmo depois de uma injeção nova de US$ 500 milhões em swap cambial feita antes do meio-dia. A venda foi integral e corresponde à terceira oferta seguida desse montante na semana, totalizando US$ 1,455 bilhão no período.