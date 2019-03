Divulgados os retratos falados de dois envolvidos no sequestro em Cascavel

A Polícia Civil divulgou nesta tarde (13), o retrato falado de dois homens envolvidos no sequestro de pecuaristas em Cascavel.

Os dois homens estão foragidos e a PC busca pistas que ajudem a solucionar o caso. Denúncias podem ser feitas nos telefones: (41)3270-1950, (45) 99838-9450 e (45) 3219-1300.

No início da manhã dessa quarta-feira(13), resgatou três homens, com idades entre 46 e 63 anos, vítimas extorsão mediante sequestro. Na tarde de ontem, familiares das vítimas relataram o caso à PCPR, que imediatamente iniciou as investigações, conseguindo localizar o cativeiro e libertar as vítimas em menos de 24 horas. No total, 28 policiais civis participaram da operação, atuando nas áreas de inteligência, investigação, equipe tática e operações aéreas.

As vítimas, raptadas em Cascavel, foram resgatadas em cativeiro localizado no bairro Lago Azul, na mesma cidade. Um suspeito foi preso e outros dois foram conduzidos à delegacia para averiguação. A operação continua a fim de localizar e prender todos os envolvidos.

Hoje, às 16h, será concedida entrevista coletiva na sede da Subdivisão Policial de Cascavel, onde serão divulgados os detalhes da operação.