Distrito de São Miguel recebe pavimentação rural

Toledo já conta com mais de 340 quilômetros de rodovias rurais pavimentadas com asfalto, sendo 24% da malha viária rural. Mais uma comunidade comemora e usufrui de 4 quilômetros de nova pavimentação, o Distrito de São Miguel, na Linha Paludo/Porsch, foi contemplado com as melhorias. Mais R$ 1.7 milhão foram investidos, a execução da obra ficou por conta da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo (EMDUR).

São Miguel agora se junta aos trabalhos já finalizados neste ano no interior. Em Linha Mandarina 3.5 quilômetros já foram concluídos de pavimentação asfáltica e 1.67 quilômetros na Linha Pasqualli/Perin, Linha Flórida.

Atualmente em São Miguel são beneficiados 15 famílias que residem e trabalham no ramo da agricultura e necessitam daquela via. Vale destacar que essa é mais uma intervenção em parceria com os moradores. O acordo é que o município invista 70% no valor e a comunidade 30%, como já são feitas em outras ações.

O Secretário de Infraestrutura Rural, Vilson Andre da Silva (Chumbinho), reforça a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. “Esse foi um trabalho de extrema importância para aquela comunidade, era uma demanda antiga. A finalização dessa ação é o compromisso da administração com as comunidades e localidades de Toledo”, define Chumbinho.

Ações finalizadas

Já foram entregues Asfalto Rural da Linha Carvalho; Recapeamento asfáltico entre Toledo e Concórdia do Oeste; Construção de Ponte em concreto armado pré-moldada sobre a Sanga Sarandi; Linha Bue Cae; Galerias pluviais para Ouro Preto; Recape da OT Novo Sobradinho/Vila Nova; Recape da OT 311 – Ouro Preto; Recape da OT 006 – 3,5 km Concórdia/Dez de Maio; Recuperação da OT Cerro da Lola/Linha União; Reperfilamento da OT Vista Alegre/Bom Princípio; Execução de 1.850,00 toneladas de tapa buracos (R$ 462.000,00); Execução de 03 Sistemas de abastecimento potável rural e além disso foi realizado a aquisição de equipamentos rodoviários em 2018.