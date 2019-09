Já se estabeleceu no mercado, mas sente que precisa aumentar o faturamento da sua empresa? A tarefa do empreendedor é árdua; muita concorrência e investimentos que não podem ser desperdiçados.

Para que as finanças não saiam do seu controle, novas ações têm de ser realizadas. Contudo, o planejamento precisa ser assertivo, caso contrário, irá acumular prejuízos.

Inicialmente, verifique questões importantes como: saídas sem sinal de retorno, quais são os números que estão estagnados, e etc. A ideia é andar para frente, o que não significa perder o lucro que já é certo.

Confira as dicas para aumentar o faturamento da sua empresa.

Diagnóstico empresarial

Elabore um diagnóstico empresarial: um mapeamento de falhas e acertos. Com essa análise em mãos, novas estratégias serão lançadas a fim de estancar as seções que estão “danificadas”. Não significa somente identificar os gaps, mas também ter uma noção do momento financeiro. Faça o balanço da atual situação para não catalisar perdas.

Os departamentos mais importantes da empresa para diagnosticar são:

Financeiro – contas da empresa, recursos e investimentos;

Comercial – processamento das vendas, comportamento do marketing;

Administração – coordenação, supervisão, planejamento estratégico;

RH – seleção de equipe bem qualificada e eficiente;

Logística – controle de estoque, produção e entrega de material.

Cabe ao funcionário entender sua posição na organização, executar tarefas com excelência e compartilhar a mesma ideia: progresso da empresa.

Planejamento financeiro empresarial

Sem planejamento fica difícil chegar a algum lugar. Todo empreendimento que pretende apresentar sua marca, galgar adversidades e conquistar o mercado, precisa de planejamento.

Atuar no ramo dos negócios sem estar preparado, é como ir para guerra com olhos vendados. O projeto precisa de ações estratégicas que visam municiar seu negócio e prever possíveis acontecimentos. Esse planejamento deve abranger todos os departamentos que citamos.

Verifique como elaborar um planejamento financeiro empresarial:

Avaliar a situação de momento; Estar ciente dos investimentos que serão implantados – gastos com equipe, recursos adquiridos, entradas e saídas em geral; Prescrever as metas necessárias para aumentar o faturamento e antever problemas; Ter um orçamento bem fechado de mês a mês (ou trimestre a trimestre).

A boa gestão financeira depende de controle, do objetivo e da postura diante da cultura organizacional da empresa.

A importância da tecnologia para o negócio

A importância da tecnologia para o negócio está mais do que comprovada. Em pesquisa realizada pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) 49% dos empreendedores entrevistados executam estratégias para aumentar suas vendas através de canais digitais.

De acordo com o levantamento, os canais mais utilizados são:

Redes sociais;

Whatsapp;

Sem dúvidas, o mundo digital possibilita novos rendimentos que nem sempre a loja física consegue atribuir atuando “sozinha”.

Marketing Digital

O Marketing Digital consiste na aplicação de estratégias para marcar presença da sua empresa na web. Não se trata de criar uma página na internet e esquecer que ela existe! Mas, operar constantemente, de forma atrativa e relevante, para potencializar os acessos e capacitar a autoridade de sua marca.

Serviços de Marketing Digital

Por ser uma das prioridades da empresa, a terceirização dos serviços de marketing digital é bom investimento. Você deve estar se perguntando o porquê. Uma agência de marketing digital como a SINNAPSE por exemplo, tem diversas técnicas competentes que incluem seu site nas primeiras páginas dos buscadores. Isto é, mecanismos são introduzidos nas plataformas digitais que elevam as chances de aparecer na tela dos usuários.

Marketing de Conteúdo – produção de informação relevante para seus clientes. Os métodos são moldados de acordo com o perfil do público-alvo. O conteúdo deve ser interessante a fim de gerar engajamento e maior valor para imagem da empresa.

Gestão de mídias sociais – conteúdos para redes sociais, promoções e enquetes, e meios de nutrir efetivamente os canais digitais. Sempre observando o comportamento dos leads diante dos sites.

SEO – técnicas de otimização para melhor posicionamento nos mecanismos de busca como Google, Yahoo, entre outros. O trabalho se dá com análise das palavras mais procuradas pelos internautas, as palavras-chave. Elas são inseridas nos textos de forma inteligente, trazendo seus conteúdos para o topo do ranking.

Criação de Personas – é a idealização do cliente comprador, aquele que se interessa e procura o seu tipo de serviço. A caracterização é baseada nas informações coletadas sobre possíveis clientes (personalidade, hobbies, estilo de vida, e etc.). Isso contribui para criar anúncios que cheguem aos usuários com maior possibilidade de compra.

Diferencial da sua empresa

O mercado saturado se torna um grande problema para certos nichos. Como fazer seu negócio sobressair no meio da concorrência?

1. Mantenha a autenticidade

Ainda que seja necessário um aspecto diferencial, não deixe de ser autêntico. Trabalhe com sua realidade, respeite seus próprios valores.

2. Conheça seus clientes

O carro-chefe do seu negócio é o cliente. Acompanhe-o, entenda seus dilemas e demonstre preocupação para a solução de seus questionamentos. Ele é a chave; não pode ser esquecido de forma alguma. Se aproxime, dialogue e ganhe confiança ao gerar a segurança que ele procurava.

3. Qualidade

Ofereça qualidade! Desenvolva serviços e produtos inovadores capazes de impressionar seus clientes. Mas, calma. O principal precisa ser a qualidade. Não invente demais; tenha muito cuidado para não vender produtos defeituosos, serviços inacabados, e etc. A excelência anda de mãos dadas com o sucesso.

Informe publicitário.