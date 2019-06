Dia mundial do meio ambiente: confira os benefícios de mais árvores nas ruas

O dia Mundial do Meio Ambiente de 2019 será comemorado no dia 5 de junho e o país-sede das comemorações será a China. O tema abordado na edição deste ano é a “poluição do ar”, um mal que faz com que aproximadamente 7 milhões de pessoas morram prematuramente a cada ano, sendo 4 milhões das mortes somente na região da Ásia e do Pacífico, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Portanto, o objetivo com os eventos desse ano é mobilizar governos, indústrias, comunidades e indivíduos a se unirem em prol dessa causa.

Algumas das formas de promover maior qualidade do ar no ambiente urbano é utilizar energias renováveis e tecnologias verdes. Um purificador natural e extremamente poderoso, contudo, existe há séculos: as árvores. Os benefícios para a saúde são inúmeros, segundo a ONU Meio Ambiente. Os espaços verdes são ótimos para relaxamento e recreação, além de proporcionar maior saúde mental e bem-estar.

As árvores também possuem um papel muito importante na redução dos níveis de poluição urbana. De acordo com o estudo “Árvores e os efeitos da floresta na qualidade do ar e na saúde humana nos Estados Unidos”, o material que pode prejudicar os pulmões, chamado de particulado, é retido na superfície das árvores, enquanto as folhas atuam como filtros de poluentes. Mas quando há um acúmulo muito grande de poluentes atmosféricos nas folhas, o processo pode ser o inverso, prejudicando a fotossíntese e a remoção da poluição. O equilíbrio ambiental, nesse sentido, é fundamental.

Efeito climático

Outro malefício da poluição urbana são as mudanças climáticas. De acordo com um relatório produzido pela ONU, sobre poluição atmosférica na Ásia e no Pacífico, se fossem implementadas 25 políticas voltadas para tecnologias, o resultado seria uma redução de 20% das emissões globais de dióxido de carbono (CO2) e de 45% das emissões globais de metano, impedindo uma elevação na temperatura global em até um terço de grau Celsius.

As árvores também podem auxiliar nesse processo de resfriamento das cidades. Em locais nos quais a temperatura é elevada, o plantio de árvores pode reduzir o gasto com ar-condicionado em 20% a 30%. “As árvores poderiam reduzir a temperatura das cidades em até 8°C, reduzindo o uso de ar-condicionado e as emissões relacionadas em até 40%”, diz Simone Borelli, engenheira agroflorestal e urbana da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Mas não é qualquer tipo de plantio que pode dar um resultado positivo para a diminuição da poluição. De acordo com a ONU, as espécies plantadas devem ser próprias para esse tipo de atividade. Normalmente, aquelas com folhas maiores são as mais recomendadas. Os governos também precisam se ater a outros aspectos importantes, como a disponibilidade de água, padrões de vento e espaçamento entre as árvores.

Até setembro, quando haverá a cúpula de clima da ONU, o objetivo é começar um projeto para a criação de até 500 mil hectares de novas florestas urbanas e restaurar ou manter até 300 mil hectares de florestas naturais existentes em torno de 90 cidades do Sahel e da Ásia Central até 2030. Essa grande muralha verde seria responsável por capturar de 0,5 a 5 gigatoneladas de dióxido de carbono por ano.